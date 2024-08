A che ora Luna Rossa-American Magic domani: programma, tv, streaming

Luna Rossa ha archiviato la prima giornata della Louis Vuitton Cup con una vittoria e una sconfitta. Dopo aver perso contro Team New Zealand (ma gli incroci contro il Defender non vengono conteggiati ai fini della classifica), il sodalizio italiano è riuscito a battere nettamente Orient Express. I ragazzi dello skipper Max Sirena torneranno in acqua nella giornata di venerdì 30 agosto per affrontare American Magic, che oggi ha avuto un problema in pre-partenza e ha perso contro INEOS Britannia.

Si preannuncia un testa a testa davvero molto interessante contro il sodalizio statunitense guidato dal timoniere Tom Slingsby, che ha dimostrato una velocità particolarmente interessante nelle acque di Barcellona ma che ha pagato a caro prezzo la difficoltà nell’alzarsi in volo prima dello start. Sarà uno scontro già importante in ottica classifica generale: le prime quattro classificate al termine del doppio round robin accederanno alle semifinali, ma soltanto la prima avrà la possibilità di scegliere il proprio avversario.

Luna Rossa-American Magic sarà la terza regata a partire dalle ore 14.00 in programma nella giornata di venerdì 30 agosto (dunque attorno alle ore 15.20, se non ci saranno rinvii a causa del vento leggero). Il programma sarà aperto dalla regata tra American Magic e Alinghi, poi a seguire toccherà alla sfida tra INEOS Britannia e Team New Zealand. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC IN LOUIS VUITTON CUP

Venerdì 23 agosto

Ore 14.00 American Magic vs Alinghi

A seguire (ore 14.45 circa) INEOS Britannia vs Team New Zealand

A seguire (ore 15.20 circa) American Magic vs Luna Rossa

A seguire (ore 15.50 circa) Orient Express vs Team New Zealand

PROGRAMMA AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 e Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.