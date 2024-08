A che ora la finale Luna Rossa-New Zealand, America’s Cup: programma regate preliminari, tv, streaming

Luna Rossa affronterà Team New Zealand nella finale delle regate preliminari di America’s Cup. L’appuntamento è per domenica 25 agosto nelle acque di Barcellona, sarà il quarto match race di giornata a partire dalle ore 14.00. Dopo gli ultimi tre confronti del round robin, ovvero New Zealand-American Magic, Luna Rossi-Alinghi, Orient Express-INEOS Britannia, ci sarà spazio per lo scontro diretto tra le prime due classificate, che sono già definite matematicamente: sfida imperdibile attorno alle ore 15.50.

I Kiwi sono primi con quattro successi, mentre il sodalizio italiano è secondo con tre affermazioni e le sfide dell’ultima giornata non possono riscrivere la graduatoria per i piani alti. Assisteremo così a un testa a testa rovente tra i detentori della Vecchia Brocca e Team Prada Pirelli. Ci sarà così la possibilità di vedere lo scontro diretto più atteso, sfumato nei fatti giovedì pomeriggio a causa del problema elettrico accusato da Luna Rossa dopo le prime battute.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Team New Zealand-Luna Rossa, finale delle regate preliminari di America’s Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Canale 20 e Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LUNA ROSSA-NEW ZEALAND, PRELIMINARI AMERICA’S CUP

Le regate incominceranno alle ore 14.00 e seguiranno l’ordine di svolgimento previsto: al termine di ciascuna regata ci saranno dei minuti di pausa e poi inizierà quella successiva.

Domenica 25 agosto

A seguire Team New Zealand vs American Magic

A seguire Luna Rossa vs Alinghi

A seguire Orient Express vs INEOS Britannia

A seguire (attorno alle ore 15.50 circa) Match race finale tra le prime due classificate: New Zealand vs Luna Rossa

PROGRAMMA AMERICA’S CUP OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.