A che ora la finale Italia-Giappone di fioretto maschile: programma Olimpiadi 2024, tv, streaming

Questa sera, alle 20.30, al Grand Palais si disputerà Italia-Giappone, finale che mette in palio la medaglia d’oro nella prova a squadre di fioretto maschile delle Olimpiadi 2024. Dodici anni dopo Londra 2012 sarà ancora la stessa sfida a mettere in palio il titolo a Cinque Cerchi, con gli azzurri che sono sicuri di tornare sul podio per la prima volta proprio dopo il titolo ottenuto nella capitale britannica.

Italia che ha sofferto nel primo match di giornata, quando in avvio si è ritrovata sotto anche di quattro stoccate ai quarti con la Polonia. Filippo Macchi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi sono stati però bravissimi a saper resistere, far passare il momento difficile e trovare una via d’uscita. Vinto il primo incontro gli azzurri si sono presentati in pedana per la semifinale con un atteggiamento totalmente diverso, tirando veramente alla grande e piegando la corazzata statunitense (45-38).

Una prestazione di altissimo livello di tutti e tre i nostri titolari, che ora non si accontentano di certo di un argento. L’ostacolo sarà il Giappone, squadra campione iridata in carica e sconfitta a Londra dodici anni fa. I nipponici, che possono contare su Takahiro Shikine, Kazuki Iimura e Kyosuke Matsuyama come titolati, sono anche la testa di serie n.1 del tabellone. Ai quarti di finale gli asiatici hanno passeggiato sul Canada (45-26), mentre in semifinale hanno eliminato la Francia (45-37) nella bolgia del Grand Palais. Il programma questa sera si aprirà con Francia-Stati Uniti alle 19.10 che metterà in palio il bronzo, poi alle 20.30 ci sarà il piatto forte tra Italia e Giappone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio della finale tra Italia e Giappone che mette in palio la medaglia d’oro nella prova a squadre di fioretto maschile alle Olimpiadi 2024. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà Possibile si potranno seguire gli assalti su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal prima all’ultima stoccata di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE FINALE FIORETTO MASCHILE A SQUADRE OLIMPIADI 2024

Domenica 4 agosto

Ore 20.30 Italia-Giappone

