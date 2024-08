Oggi venerdì 9 agosto (ore 19.47) si disputa la finale della 4×100 maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 e l’Italia sarà grande protagonista dopo il memorabile trionfo di tre anni fa a Tokyo. L’apoteosi nella capitale giapponese è ben impressa nella memoria di tutti gli appassionati e si sogna di rivivere quelle emozioni, ma la missione sarà complicata nella staffetta che premia la Nazione più veloce del Pianeta. Gli azzurri si presentano all’appuntamento dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli ultimi Mondiali e l’oro agli Europei di Roma un paio di mesi fa, dunque hanno tutte le credenziali per salire sul podio a cinque cerchi e sperare anche nel colpaccio grosso.

Il responsabile della velocità Filippo Di Mulo deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, ma sicuramente si ripartirà da Marcell Jacobs in seconda frazione e probabilmente verranno confermati altri due Campioni Olimpici come Fausto Desalu e Filippo Tortu, da vedere se rivedremo ancora Matteo Melluzzo dopo le batterie o se ci si giocherà la carta Lorenzo Patta. L’Italia ha sbagliato un paio di cambi in batteria e ha passato il turno soltanto con il secondo tempo di ripescaggio, dunque ha avuto in dote la pessima seconda corsia: sarà uno svantaggio non di poco conto.

Il quartetto tricolore dovrà risultare perfetto se vorrà puntare al podio: gli USA sembrano insuperabili (ma ci sarà Noah Lyles dopo quello che è successo ieri sera sui 200 metri? Sicuramente in pista Fred Kerley e Kenneth Bednarek, rispettivamente bronzo sui 100 metri e argento sui 200 metri), ma l‘Italia se la può giocare con Gran Bretagna, Sudafrica, Giappone, Canada, Cina, Francia.

A CHE ORA LA FINALE DELLA 4X100 ALLE OLIMPIADI

Venerdì 9 agosto, ore 19.37.

IN CHE CORSIA L’ITALIA NELLA FINALE DELLA 4X100 ALLE OLIMPIADI

Corsia 2.

STARTLIST FINALE 4X100 OLIMPIADI: LE AVVERSARIE DELL’ITALIA

Corsia 2: Italia.

Corsia 3: Giappone.

Corsia 4: Gran Bretagna.

Corsia 5: USA.

Corsia 6: Francia.

Corsia 7: Sudafrica.

Corsia 8: Cina.

Corsia 9: Canada.

