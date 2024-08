A che ora la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi oggi? Dove vederla in tv, programma, i portabandiera dell’Italia

La Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 andrà in scena domenica 11 agosto, alle ore 21.00. Sarà lo Stade de France a ospitare l’ultimo atto dei Giochi incominciati lo scorso 26 luglio con la futuristica Cerimonia di Apertura lungo la Senna. I vari Paesi sfileranno come di consuto in maniera meno protocollare rispetto a quando successo sedici giorni fa, verrà spento il braciere, verrà pronunciato il discorso di chiusura e ci sarà il passaggio di consegne con Los Angeles 2028.

I portabandiera dell’Italia saranno il nuotatore Gregorio Paltrinieri e la schermitrice Rossella Fiamingo, tra l’altro coppia anche nella vita. Prenderanno il testimone da Gregorio Paltrinieri e Arianna Errigo, che ebbero in mano il vessillo in occasione dell’apertura sui battelli. Si preannuncia una serata sicuramente molto appassionante, avvincente e vibrante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale.

CALENDARIO CERIMONIA DI CHIUSURA OLIMPIADI PARIGI 2024

Domenica 11 agosto

Ore 21.00 Cerimonia di Chiusura – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

PROGRAMMA CERIMONIA DI CHIUSURA OLIMPIADI PARIGI 2024

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.