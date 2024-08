A che ora Italia-USA, programma finale volley femminile Olimpiadi: programma, canale, streaming

Domani, domenica 11 agosto (13.00), c’è un appuntamento con la storia. Si gioca Italia-USA, finale per l’oro delle Olimpiadi 2024 di volley femminile. Le azzurre sono già sicure di mettersi al collo per la prima volta nella storia una medaglia, ma salire sul gradino più alto del podio a Cinque Cerchi spedirebbe questa squadra ancora più dentro la leggenda dello sport italiano.

Un torneo fino a questo momento favoloso quello delle ragazze di Julio Velasco, sempre capaci di reagire alle difficoltà e mettere in campo una pallavolo assolutamente di livello assoluto. L’Italia ha perso un solo set in tutte le Olimpiadi, il secondo della prima partita contro la Repubblica Dominicana. Da quel momento solo vittorie per tre a zero: Olanda, Turchia, Serbia ai quarti, ancora Turchia in semifinale. E spesso mostrando una tenuta psicologica pazzesca rimontando diversi parziali.

Una squadra che gira a meraviglia con una Paola Egonu straripante, ma anche un CT in panchina che sa come far girare le ragazze e far rendere al meglio anche Ekaterina Antropova, devastante ogni volta che entra in campo con il doppio cambio. Di fronte ci sarà la corazzata statunitense, allenata da coach Kiraly per una sfida nella sfida tra due uomini di pallavolo leggendari. Gli USA possono disporre di una batteria di attaccanti eccezionale, che però le azzurre ben conoscono perché quasi tutti hanno un passato nel nostro campionato. Sarà una sfida avvincente, tirata e con una posta in palio altissima.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Francia-Polonia, finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 di volley maschile. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà possibile si potranno seguire i momenti clou su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-USA VOLLEY PARIGI 2024

Domenica 11 agosto

Ore 13.00 Italia-USA – Diretta TV in chiaro su Rai2

PROGRAMMA ITALIA-USA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà la finale per l’oro di volley femminile su RaiDue.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.