A che ora Gianmarco Tamberi in finale alle Olimpiadi stasera: programma, tv, streaming, avversari

Oggi sabato 11 agosto (ore 19.00) si disputa la finale del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove Gianmarco Tamberi sarà uno dei dodici finalisti protagonisti. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020, nonché Campione del Mondo e Campione d’Europa, arriva all’appuntamento in condizioni fisiche non ottimali: domenica scorsa era in ospedale a causa di un calcolo renale e ha smaltito la febbre soltanto nei giorni successivi, in precedenza aveva dovuto fare i conti con un problema che gli aveva impedito di partecipare alle due gare in programma prima dei Giochi.

Il capitano della Nazionale Italiana di atletica leggera riuscirà a gettare il cuore oltre l’ostacolo e a graffiare nonostante le avversità come ci ha abituato più volte nel corso della sua gloriosa carriera? Il fuoriclasse marchigiano non si tirerà indietro e andrà a caccia del colpaccio: mai nessuno è riuscito a imporsi per due volte ai Giochi in questa specialità. L’azzurro sfiderà grandi avversari, tra cui spiccano il qatarino Mutaz Essa Barshim (con cui salì sul gradino più alto del podio tre anni fa) e il neozelandese Hamish Kerr, ma attenzione anche al sudcoreano Sanghyeok Woo e allo statunitense Shelby McEwen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Gianmarco Tamberi nella finale di salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIANMARCO TAMBERI IN FINALE ALLE OLIMPIADI OGGI

Sabato 10 agosto

19.00 Finale salto in alto maschile

AVVERSARI GIANMARCO TAMBERI FINALE OLIMPIADI

1. Sanghyeok Woo (Corea del Sud, 2.38 di personale, 2.33 di stagionale)

2. Jan Stefela (Cechia, 2.30, 2.30)

3. Mutaz Essa Barshim (Qatar, 2.43, 2.31)

4. Stefano Sottile (Italia, 2.33, 2.30)

5. Romaine Beckford (Giamaica, 2.27, 2.27)

6. Tihomir Ivanov (Bulgaria, 2.31, 2.26)

7. Ryoichi Akamatsu (Giappone, 2.30, 2.27)

8. Gianmarco Tamberi (Italia, 2.39, 2.37)

9. Brian Raats (Sudafrica, 2.26, 2.25)

10. Shelby McEwen (USA, 2.33, 2.33)

11. Oleh Doroshchuk (Ucraina, 2.30, 2.30)

12. Hamish Kerr (Nuova Zelanda, 2.36, 2.36)

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.