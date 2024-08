A che ora Ganna oggi nell’inseguimento a squadre delle Olimpiadi: orario batteria, regolamento, tv

Filippo Ganna è pronto a rientrare in scena in queste Olimpiadi di Parigi 2024: il piemontese ha dato all’Italia la prima medaglia di questi Giochi Olimpici grazie al suo argento nella cronometro individuale su strada. Poi è tornato in Italia per allenarsi a Montichiari fino al 1° agosto, quando in serata è tornato in volo verso Parigi.

Oggi comincia il percorso di difesa dell’oro olimpico conquistato a Tokyo nell’inseguimento a squadre e ritroverà gli stessi compagni di tre anni fa: Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan con Manlio Moro riserva. Questa sera alle 17.27 ci sarà la qualificazione e scenderanno in pista dieci quartetti: i primi otto si qualificano per gli ottavi di finale. Al primo turno saranno abbinati in questo ordine: il sesto più veloce contro il settimo più veloce; quinto più veloce contro ottavo più veloce; secondo più veloce contro terzo più veloce; primo più veloce in assoluto contro quarto più veloce. Primi turni che si svolgeranno domani, dopodomani invece le finali.

Le gare di ciclismo su pista iniziano oggi lunedì 5 agosto e si concluderanno domenica 11 agosto. Oggi partiranno le qualificazioni dell’inseguimento a squadre. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della qualificazione di Filippo Ganna con il quartetto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

A CHE ORA GANNA NELLA QUALIFICAZIONE DELL’INSEGUIMENTO A SQUADRE ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

Ore 17.27 – Qualificazione inseguimento a squadre maschile

CICLISMO SU PISTA OLIMPIADI PARIGI 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.