A che ora Ganna e il quartetto oggi contro l’Australia: programma esatto Olimpiadi, tv, streaming

Oggi, il quartetto dell’inseguimento di ciclismo su pista sarà di scena sul velodromo di Parigi per andare a caccia di qualcosa di importante nelle Olimpiadi 2024. Messa in archivio la fase di qualificazione, in cui gli azzurri hanno ottenuto il quarto tempo nell’overall, oggi si dovrà tirar fuori tutto quello che si ha per qualificarsi alla Finale che mette in palio la medaglia d’oro.

Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Filippo Ganna faranno di tutto per difendere il titolo olimpico vinto tre anni fa a Tokyo, in maniera incredibile contro la Danimarca. L’Italia è attesa a una sfida molto complicata, visto che bisognerà affrontare l’Australia nella quarta e ultima batteria, che ieri ha ottenuto il miglior tempo di tutte le squadre in pista.

Il quartetto formato da Oliver Bleddyn, Sam Welsford, Conor Leahy, Kelland O’Brien ha staccato di 1″393 la compagine nostrana. Pertanto, i nostri portacolori dovranno avvicinare il tempo con cui si erano imposti nei Giochi giapponesi per dare seguito all’avventura. In caso di vittoria, nella Finale per l’oro, ci sarebbe una tra Gran Bretagna e Danimarca.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prova dell’inseguimento di ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

GANNA E IL QUARTETTO OGGI CONTRO L’AUSTRALIA OLIMPIADI

Martedì 6 agosto – Inizio dalle 19:14

Heat 1: Nuova Zelanda vs Australia

Heat 2: Francia vs Canada

Heat 3: Gran Bretagna vs Danimarca

Heat 4: Italia vs Australia

CICLISMO SU PISTA OLIMPIADI PARIGI 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.