MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Aragon 2024: programma 31 agosto, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Riparte il Motomondiale 2024. Questo weekend andrà infatti in scena il GP di Aragona, dodicesimo appuntamento del calendario che torna in programma dopo un anno di pausa e comincia oggi con le prove libere e le importanti pre-qualifiche di MotoGP

Inutile dire che sarà un fine settimana importantissimo per Francesco Bagnaia, motivato a proseguire la sua striscia positiva dopo la doppietta splendida in Austria: in Aragona arrivò la sua prima vittoria della carriera in MotoGP ed è un circuito, quello del deserto spagnolo, che già gli ha regalato delle gioie. Jorge Martin però è a un passo e rimane a soli cinque punti nel Mondiale. Probabile che i due arrivino a giocarsi il titolo all’ultimo.

I fari saranno poi puntati anche su Marc Marquez, altro grande protagonista della stagione intenzionato ad insidiarsi tra i primi due della classe, ma ancora non è mai riuscito a vincere. In casa riuscirà finalmente a imporsi e a rompere il ghiaccio con Ducati?

Tutte le sessioni del weekend verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201) per le libere 2 e le qualifiche di MotoGP, oltre alla Sprint Race, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.

MOTOGP – PROGRAMMA GP ARAGONA 2024

SABATO 31 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 08.40-09.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

