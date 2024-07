Yumin Abbadini, Olimpiadi Parigi 2024 ginnastica artistica: scheda e giorni di gara

Yumin Abbadini avrà la possibilità di gareggiare ai Giochi per la prima volta in carriera e cercherà di dire la sua dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale agli ultimi Europei. Il bergamasco ha dimostrato di essere un eccellente interprete sul giro completo e l’ingresso in top-5 alle Olimpiadi può rappresentare un obiettivo concreto, ma la missione principale sarà quella di provare a conquistare una difficile medaglia con la squadra dopo il doppio podio continentale nelle ultime due stagioni.

Nome: Yumin

Cognome: Abbadini

Luogo e data di nascita: Bergamo, 6 maggio 2001

Sport e disciplina: ginnastica artistica

Quando gareggia: Sabato 27 agosto (qualificazioni), eventuale lunedì 29 luglio (finale a squadre), eventuale mercoledì 31 luglio (finale all-around), eventuali 3-5 agosto (finali di specialità)