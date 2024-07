Yassin Bouih, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Esordio a cinque cerchi per il 27enne, che dopo il 14mo posto agli ultimi Europei proverà a confermarsi su buoni livelli. Il mondo va fortissimo e non sarà semplice rispondere presente per meritarsi una complicatissima qualificazione alla finale.

Nome:Yassin

Cognome: Bouih

Luogo e data di nascita: Reggio nell’Emilia, 24 novembre 1996

Sport e disciplina: atletica (3000 siepi)

Quando gareggia: lunedì 5 agosto (batterie), eventuale mercoledì 7 agosto (finale)