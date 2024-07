WTA Iasi, Mirra Andreeva conquista il primo titolo della carriera. Avanesyan si ritira nel terzo set

Mirra Andreeva non dimenticherà mai il torneo WTA di Iasi. Sulla terra rossa rumena la diciassettenne russa ha conquistato il suo primo titolo della carriera, battendo in finale la connazionale Elina Avanesyan, che si è ritirata nel corso del terzo set quando il punteggio vedeva Andreeva avanti per 5-7 7-5 4-0 dopo due ore e diciannove minuti di gioco.

La partita si era messa subito bene per Andreeva, che ha strappato il servizio in apertura. La reazione di Avanesyan non si è fatta attendere, visto che nel quarto game è arrivato il controbreak. Andreeva è subito tornata avanti di un break e poi non ha sfruttato tre palle per salire addirittura sul 5-2. Annullate le occasioni di doppio break, Avanesyan ha strappato nuovamente il servizio alla connazionale, pareggiando sul 4-4. Nel dodicesimo game la numero 76 del mondo si procura tre set point e il terzo è quello decisivo per chiudere sul 7-5.

Andreeva è ancora la prima a portarsi avanti di un break nel terzo game, ma subito arriva la reazione da parte di Avanesyan, che trova il controbreak. Un copione che si ripete anche tra settimo ed ottavo gioco, con Andreeva che poi strappa a zero il servizio ad Avanesyan nell’undicesimo game, prendendosi il secondo set con il punteggio di 7-5.

Nella terza frazione Avanesyan risente della fatica e crolla completamente, anche a causa di un problema fisico. Andreeva toglie per due volte la battuta alla connazionale, che alla fine decide di ritirarsi sul 4-0. Andreeva festeggia la vittoria e soprattutto il suo primo titolo della carriera.