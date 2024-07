WTA Iasi 2024, risultati 22 luglio: avanza Anna Bondar, escono Maria Carlé e le due azzurre

Si completa il primo turno dello Iasi Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Iasi, in Romania: escono di scena entrambe le azzurre impegnate. Martina Trevisan, numero 6 del seeding, viene rimontata e battuta in tre set dalla qualificata statunitense Varvara Lepchenko, vittoriosa per 5-7 6-4 6-3, mentre la lucky loser Nuria Brancaccio cede alla padrona di casa romena Jaqueline Cristian, numero 3 del tabellone, che si impone per 6-2 6-4.

La lucky loser croata Lea Bošković piega la russa Maria Timofeeva con lo score di 7-5 6-1, mentre la romena Anca Todoni approfitta del ritiro della qualificata bielorussa Aliona Falei, giunto nel primo set sul 5-0 per la padrona di casa. La magiara Anna Bondár, numero 8 del seeding, elimina la qualificata belga Marie Benoît con il punteggio di 6-3 6-1, mentre la russa Elina Avanesyan, testa di serie numero 5, liquida la spagnola Leyre Romero Gormaz con un eloquente 6-1 6-2.

La croata Petra Martić regola la spagnola Nuria Párrizas Díaz con un duplice 6-4, mentre la transalpina Chloé Paquet estromette l’argentina María Carlé, numero 7 del tabellone, con lo score di 6-4 6-2. La qualificata elvetica Simona Waltert supera la russa Ekaterina Makarova con un duplice 6-2, infine la sfida tra qualificate premia la transalpina Séléna Janicijevic, che liquida la bulgara Gergana Topalova col punteggio di 6-1 6-2.

WTA 250 IASI – RISULTATI 22 LUGLIO

Lea Bošković (LL) b. Maria Timofeeva 7-5 6-1

Varvara Lepchenko (Q) b. Martina Trevisan (6) 5-7 6-4 6-3

Anca Todoni b. Aliona Falei (Q) 5-0 ritiro

Anna Bondár (8) b. Marie Benoît (Q) 6-3 6-1

Elina Avanesyan (5) b. Leyre Romero Gormaz 6-1 6-2

Petra Martić b. Nuria Párrizas Díaz 6-4 6-4

Jaqueline Cristian (3) b. Nuria Brancaccio (LL) 6-2 6-4

Chloé Paquet b. María Carlé (7) 6-4 6-2

Simona Waltert (Q) b. Ekaterina Makarova 6-2 6-2

Séléna Janicijevic (Q) b. Gergana Topalova (Q) 6-1 6-2