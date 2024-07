WTA Budapest, Schmiedlova sorprende Sorribes Tormo, sorridono Sasnovich e Lamens

Prime quattro partecipanti ai quarti di finale nel torneo WTA di Budapest, che non aveva giocatrici italiane al via. E, nella parte inferiore del tabellone, non è più rimasta nemmeno una testa di serie.

Poiché Sara Sorribes Tormo, numero 4 del seeding, è andata ko contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, dopo che già al debutto non aveva per nulla convinto contro la wild card bulgara Gergana Topalova. Per Schmiedlova è il ritorno ai quarti di un torneo dopo due mesi, per lei ci sarà la russa Elina Avanesyan, che si è imposta in rimonta sull’altra spagnola Rebeka Masarova.

Prosegue invece l’avventura di Aliaksandra Sasnovich: dopo aver battuto la seconda giocatrice del seeding Viktoria Tomova, regola in due set la numero 103 al mondo Maria Timofeeva. Per lei ora c’è l’olandese Suzan Lamens, che ci mette un’ora e mezza per avere la meglio sulla francese Carole Monnet, numero 221 delle classifiche mondiali.

WTA BUDAPEST 2024, RISULTATI 17 LUGLIO

A. Sasnovich b. M. Timofeeva 6-3 6-4

S. Lamens b. C. Monnet 6-4 6-0

E. Avanesyan b. R. Masarova 2-6 7-5 6-1

A. K. Schmiedlova b. S. Sorribes Tormo 2-6 6-2 6-2