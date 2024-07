Wimbledon, Novak Djokovic passeggia all’esordio contro il ceco Kopriva

C’era davvero grande curiosità per conoscere le condizioni di Novak Djokovic al ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio patito al Roland Garros. Forse non è stato un esordio troppo indicativo quello contro il ceco Jan Kopriva, visto che il serbo ha passeggiato con un perentorio 6-1 6-2 6-2 in due ore di gioco. Il nativo di Belgrado ha indossato un’evidente ginocchiera, ma sicuramente può ritenersi soddisfatto di questa prima partita sull’erba di Wimbledon.

Djokovic ha concluso la partita con 10 ace e con l’89% dei punti vinti quando ha servito la prima. Il serbo ha messo a segno 32 vincenti contro i 25 dell’avversario. Sono, invece, 30 gli errori non forzati di Kopriva (16 quelli di Djokovic), con il ceco che non è mai riuscito ad impensierire il numero due del mondo, che non ha concesso palle break.

Il primo set è un monologo del serbo. La svolta arriva in un lunghissimo quarto game, con Kopriva che riesce ad annullare cinque palle break, ma sulla sesta deve capitolare. Da quel momento il ceco sparisce dal campo, mentre Djokovic non si volta più indietro e vince i restanti tre game a zero, andando a chiudere sul 6-1.

Kopriva si trova subito ad affrontare due palle break anche in apertura di seconda set, ma questa volta si salva. Il break è comunque solo rimandato, visto che il serbo strappa nuovamente il servizio all’avversario nel terzo game. Djokovic ha vita facilissima nei suoi turni di battuta e raddoppia il break di vantaggio, togliendo la battuta a Kopriva nel settimo gioco. Il numero due del mondo chiude 6-2 e si invola verso una comoda vittoria.

Il copione della partita è sempre lo stesso. Djokovic domina e Kopriva che non riesce assolutamente a mettere in difficoltà il numero due del mondo. Il break del serbo questa volta arriva nel quinto game e poi viene nuovamente replicato nel settimo game. Djokovic si impone per 6-2.

Anche il match di secondo turno non dovrebbe assolutamente essere un problema per il serbo, visto che affronterà il vincente del match tra la wild card britannica Jacob Fearnley e il qualificato spagnolo Alejandro Moro Canas.