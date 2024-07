Wimbledon, match sospesi per la pioggia: una benedizione per gli italiani, Musetti e Nardi erano sotto…

Dopo una giornata inaugurale sostanzialmente senza intoppi a livello meteorologico, è arrivata quest’oggi la prima vera interruzione per pioggia di Wimbledon 2024. Fortunatamente le previsioni sono abbastanza incoraggianti e nel pomeriggio non dovrebbero esserci problemi in tal senso, ma attualmente tutti i campi sono stati coperti con i teloni interrompendo dunque il gioco.

Come spesso capita ai Championships, dovrebbe trattarsi di uno scroscio d’acqua abbastanza rapido che ha però costretto gli organizzatori a sospendere temporaneamente il programma. In ogni caso non si tornerà a giocare prima delle ore 14.00 italiane (le 13.00 locali), anche per ristabilire delle condizioni minime di sicurezza sull’erba ormai umida dell’All England Club.

La pioggia potrebbe rivelarsi salvifica in particolare per due italiani che stavano facendo tanta fatica ed erano sotto nel punteggio, Luca Nardi e soprattutto Lorenzo Musetti. Il giovane pesarese ha perso 6-1 il primo ed è in svantaggio 5-3 con l’argentino Tomas Martin Etcheverry, mentre il toscano deve rimontare un set (6-4) ed un break (sul 3-2 15-15 in risposta) al francese Constant Lestienne.

Discorso diverso per Luciano Darderi, avanti 7-5 2-1 senza break sulla wild card britannica Jan Choinski. Più tardi toccherà poi a Mattia Bellucci, nella prosecuzione del match contro Ben Shelton interrotto ieri sera per l’oscurità con l’azzurro avanti due set a uno, oltre a Flavio Cobolli (con l’australiano Hijikata) e Lucia Bronzetti (con la canadese Fernandez).