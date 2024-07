Wimbledon, Luciano Darderi: “Sono contento del mio percorso. Ora testa alle Olimpiadi”

Quattro ore di battaglia ed un derby decisamente combattuto. Luciano Darderi saluta il suo primo Wimbledon a testa altissima, perdendo una sfida molto avvincente al quinto set contro Lorenzo Musetti. Sicuramente una partita importante per la crescita del numero 37 del mondo, che ora avrà obiettivi importanti sulla terra, come le Olimpiadi.

Darderi commenta in conferenza stampa la sconfitta nel derby: “Un vero peccato. Fisicamente mi sento bene al termine di una partita che è stata una vera battaglia. Lui è un grandissimo giocatore e sono contento del livello che ho mostrato in campo con poche settimane sull’erba. Per entrambi è stata una grande battaglia al quinto set, dove lui ha fatto qualcosa in più e si è meritato la vittoria”.

L’azzurro analizza ancora la sua prestazione e parla anche del futuro: “Ho perso la concentrazione su qualche servizio, che mi hanno portato a subire il break nel quarto e nel quinto, dove la partita si è decisa su pochi punti. Lui è stato bravissimo perché non ha concesso nulla nei suoi turni di battuta. Quattro ore di partita sull’erba non è stato facile e dunque sono contento. Adesso devo pensare ai prossimi tornei sulla terra tra Amburgo, Umago e poi le Olimpiadi”.

Darderi parla anche della sua crescita sull’erba: “Essendo una superficie nuova e diversa, non so come giocherò tra un anno e se migliorerò o se questo è stato il mio massimo. Sicuramente più giochi, più ritmo riesci a prendere. Sono contento del percorso che stiamo avendo. Una partita così può solo aiutare. Lorenzo ha meritato e spero possa andare avanti, così come Jannik e tutti gli italiani”.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini.