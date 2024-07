Wimbledon, la rimonta di Cobolli si infrange al quinto set. Amara sconfitta con il cileno Tabilo

Flavio Cobolli ha assaporato una clamorosa rimonta nel secondo turno di Wimbledon, ma alla fine il romano ha visto i suoi sogni infrangersi al quinto set contro il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero ventiquattro. Cobolli si è trovato in svantaggio di due set, ma aveva recuperato, prima di cedere al quinto set al sudamericano con il punteggio di 7-6 7-6 4-6 4-6 6-4 dopo quasi quattro ore di gioco.

Cobolli ha concluso con 15 ace e purtroppo anche con otto pesantissimi doppi falli. Al romano non sono bastati 64 vincenti rispetto ai 51 dell’avversario. Tabilo ha commesso anche più errori non forzati dell’azzurro (49 contro 45).

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio. L’unica palla break è quella concessa da Cobolli nel sesto game, ma il romano annulla tutto con lo schema servizio-diritto. Si va di conseguenza al tie-break, che vede l’azzurro portarsi sul 4-3, ma Tabilo da quel momento vince quattro punti consecutivi, chiude 7-4 e si prende la prima frazione, con il rimpianto di un passante fattibile messo in rete da Flavio nell’ottavo punto.

Il copione della partita prosegue anche nel secondo set. Nei turni di servizio di Tabilo ci sono davvero poche occasioni per Cobolli, che invece concede due palle break nel nono game. Sulla prima arriva il diritto vincente, mentre sulla seconda con un’ottima seconda il romano si prende il punto. Si va ancora al tie-break, che questa volta viene dominata da Tabilo, che scappa sul 5-2 e chiude 7-4.

Cobolli non si smarrisce per essere in svantaggio di due set in una partita equilibrata e parte fortissimo nel terzo, costruendosi tre palle break. Sulla seconda arriva l’errore di Tabilo e Cobolli parte avanti. Un break che dà una bella scossa al romano, che non concede davvero nulla nei propri turni di servizio e va a prendersi il terzo set in suo favore per 6-4.

L’inerzia della partita è girata, perchè anche nel quarto set è Cobolli ad avere il pallino del gioco e costruirsi più occasioni, proprio come nel settimo game, con l’azzurro che si procura tre palle break. Tabilo, però, si salva con la prima e rimane avanti. Il break è comunque nell’aria ed arriva nel nono game, con il cileno che questa volta sbaglia di rovescio. Il braccio di Cobolli non trema, il romano vince 6-4 e porta la sfida al quinto set.

Le emozioni non mancano fin da subito. Nel terzo game Cobolli si procura tre palle break (una con una clamorosa volée in tuffo), ma Tabilo si aggrappa sempre al servizio e si salva. Il romano ha un blackout nel quarto game e commette due doppi falli consecutivi che portano il cileno al break. Cobolli, però, non molla e riprende subito la partita con il controbreak immediato dopo essersi costruito l’occasione con un fantastico passante di dritto. Il sogno della rimonta si infrange nel decimo game, con Tabilo che si procura due match point e sul primo arriva un dolorosissimo doppio fallo dell’azzurro, che fa calare il sipario sul match.