Wimbledon, i precedenti tra Paolini e Vekic: le quote per i bookmakers

Appuntamento con la storia per Jasmine Paolini, che scende in campo alle ore 14.30 italiane sul mitico Centre Court di Wimbledon per giocare la semifinale del torneo tennistico più prestigioso al mondo. L’azzurra, protagonista sin qui di una stagione da sogno e già certa di essere almeno n.5 del ranking WTA da lunedì prossimo, se la vedrà con la sorprendente croata Donna Vekic.

Per entrambe si tratta di una grandissima occasione, con in palio un posto nell’ultimo atto dei Championships 2024 (contro la vincente della seconda semifinale Rybakina-Krejcikova). Paolini, reduce dalla finale del Roland Garros, è avanti 2-1 nei precedenti con Vekic ma tutti gli scontri diretti si sono disputati sul cemento e mai sull’erba. Il match più recente risale allo scorso agosto, quando Jasmine si impose per 7-6 6-2 nel primo turno di Montreal.

Considerando la classifica (7 contro 37), gli head to head, lo stato di forma e la qualità di gioco espressa nel corso di questo torneo la numero 1 d’Italia va considerata favorita, seppur con un margine non troppo ampio sulla coetanea nativa di Osijek. I bookmakers infatti vedono la toscana con maggiori chance di vittoria (quota 1.52 su Eurobet, 1.55 su Snai e 1.57 su Sisal), mentre il successo di Vekic viene dato a 2.40 su Sisal, 2.50 su Snai e 2.55 su Eurobet.