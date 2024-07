Wimbledon, Carlos Alcaraz vola in semifinale. Battuto Paul e ora la sfida con Medvedev

Sarà Carlos Alcaraz ad affrontare Daniil Medvedev nella prima semifinale di Wimbledon 2024. Il tennista spagnolo ha superato nel proprio quarto di finale l’americano Tommy Paul in quattro set con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 6-2 dopo tre ore e un quarto di gioco. Lo spagnolo prosegue dunque la sua difesa del titolo e se la vedrà contro il russo, che ha messo fine al cammino di Jannik Sinner, battendo il numero uno del mondo al quinto set.

Alcaraz chiude la partita con sette ace e con il 66% di punti ottenuti con la prima . Lo spagnolo ha poi messo a segno 36 vincenti contro i 21 dell’americano. Sicuramente per Tommy Paul pesano tantissimo i 51 errori non forzati.

Primo game della partita subito infuocato, con Paul che si trova ad affrontare ben quattro palle break, ma le annulla tutte con merito. Il break in favore dello spagnolo arriva comunque nel terzo game, con Alcaraz che trova un fantastico vincente di dritto per salire 2-1. La reazione di Paul, però, è immediata, con l’americano che strappa addirittura a zero il servizio ad un Alcaraz inerme contro i vincenti dell’americano. Il sesto game è incredibile, con Alcaraz che annulla quattro palle break e dopo ben diciassette minuti riesce a tenere la battuta. Paul annulla poi una palla break nel settimo game e poi due nel nono, con il set che sembra scivolare verso il tie-break. Invece nel dodicesimo gioco Paul si procura un set point e lo sfrutta subito con un fantastico passante di rovescio, chiudendo 7-5.

Sulla scia del set vinto, Paul parte fortissimo nella seconda frazione, trovando il break in apertura complice anche un doppio fallo di Alcaraz. Lo spagnolo, però, reagisce prontamente e trova il controbreak immediato nel terzo game. Un momento importantissimo per il numero tre del mondo, che stava veramente facendo grande fatica. Nel settimo gioco Alcaraz si procura altre due palle break e sulla seconda arriva l’errore di Paul che permette allo spagnolo di portarsi sul 4-3. Alcaraz non concede occasioni all’avversario e va a chiudere il set sul 6-4.

Subito break di Alcaraz in avvio di terzo set, ma Paul replica prontamente con il controbreak. Lo spagnolo, però, torna subito avanti di un break complice tre rovesci sbagliati consecutivamente dall’americano. Nel quinto game Paul salva un delicatissimo turno di servizio, annullando ben cinque palle del doppio break. Nel gioco successivo è Alcaraz a salvare due palle del controbreak, dove arrivano comunque due errori dell’americano. Paul risente di questi errori e perde poi la battuta nel settimo game, con Alcaraz che si prende il set per 6-2.

L’inerzia della partita è tutta dalla è tutta in favore dello spagnolo, che prende l’allungo definitivo nel terzo game del quarto set. Arriva il break per Alcaraz che sfrutta l’ennesimo errore di Paul. Il sipario sul match viene calato nel quinto gioco, con Alcaraz che trova il doppio break di vantaggio e scappa sul 4-1. Il numero tre del mondo chiude 6-2 e stacca il biglietto per la semifinale.