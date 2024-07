Wimbledon, Carlos Alcaraz soffre, rischia, ma rimonta Tiafoe e vince al quinto

Carlos Alcaraz si qualifica per gli ottavi di finale di Wimbledon 2024, ma il numero tre del mondo ha rischiato davvero tanto contro un ottimo Frances Tiafoe. L’americano ha messo grande paura allo spagnolo, che è riuscito alla fine a rimontare e vincere al quinto set con il punteggio di 5-7 6-2 4-6 7-6 6-2 dopo quasi quattro ore di gioco. Una partita sicuramente difficile per Alcaraz, che ha lasciato giù i primi due set del suo torneo, ma che alla fine è comunque riuscito a portare il match dalla sua parte. Negli ottavi lo spagnolo il vincente del match tra il francese Ugo Humbert e l’americano Brandon Nakashima.

Alcaraz ha chiuso la sua partita con sedici ace contro i nove dell’avversario. Sono ben dieci le palle break concesse dallo spagnolo. Una partita da 55 vincenti per il numero tre del mondo (38 quelli di Tiafoe), ma anche da 39 errori non forzati (30 quelli dell’americano)

In avvio di partita si segue i turni di servizio, con la prima palla break che arriva in favore di Tiafoe nel quinto gioco, ma Alcaraz l’annulla con una prima vincente. Nel game successivo è lo spagnolo a procurarsi due palle break e sulla seconda arriva il passante vincente del numero tre del mondo. Tiafoe, però, reagisce subito e arriva l’inaspettato controbreak dell’americano che recupera da 30-0 e sfrutta l’errore di dritto dello spagnolo sulla palla break. Alcaraz rischia tantissimo anche nel nono gioco, salvando tre palle break, ma nell’undicesimo gioco non può nulla contro un Tiafoe scatenato in risposta, che poi a prendersi il set per 7-5.

Grande equilibrio in apertura di secondo set, che viene poi spezzato da Alcaraz nel sesto game. Lo spagnolo è attentissimo in risposta e riesce a far male all’americano, portandosi sul 4-2. Il blackout dell’americano prosegue e nell’ottavo gioco perde nuovamente il servizio, con il numero tre del mondo che conquista con un gran passante il set sul 6-2.

Sembra poter girare la partita in favore dello spagnolo ed invece Alcaraz si trova subito in difficoltà, ma riesce a salvare due palle break. Tiafoe è nuovamente scatenato in risposta e se ne procura un’altra nel terzo gioco, ma anche questa volta Alcaraz si salva ancora una volta. Il break alla fine arriva nel settimo gioco, con lo spagnolo che non riesce davvero a gestire i colpi da fondo dell’americano. Tiafoe non trema e si prende il set per 6-4, tornando avanti nel match.

Nel quarto set si continua “on serve”. Entrambi i tennisti non concedono palle break e i turni di servizio vanno via anche velocemente. Si va di conseguenza al tie-break, dove Alcaraz parte fortissimo e scappa subito sul 5-0. Tiafoe riesce solamente ad accorciare, tenendo entrambi i suoi due punti al servizio, ma il numero tre del mondo è implacabile e chiude 7-2. Si va al quinto.

Il tie-break vinto è stata la svolta definitiva del match dello spagnolo. Tiafoe, infatti, non ha probabilmente più energie fisiche e mentali per continuare la lotta con il numero tre del mondo. Alcaraz strappa il servizio allo statunitense nel terzo e nel quinto game, scappando sul 4-1 con doppio break di vantaggio. Lo spagnolo non concede occasioni e chiude il set sul 6-2, qualificandosi per gli ottavi.