Wimbledon, Andy Murray: sarà the last dance? Sei italiani ad infiammare il martedì

La seconda giornata di Wimbledon 2024 potrebbe diventare storica per il tennis britannico e il tennis mondiale. Sarà infatti la giornata di Andy Murray: potrebbe essere l’ultima partita della carriera per lo scozzese all’All England Club, sul Centre Court sul quale ha scritto pagine di storia come i successi del 2013 e del 2016, ponendo fine a un’astinenza dei britannici a Wimbledon che durava dal 1936.

Affronterà un avversario temibile sui campi rapidi come il ceco Tomas Machac, che è stato suo avversario anche del match di Miami in cui il britannico si è infortunato. Aggressivo, molto leggero e a suo agio in queste condizioni: sarà un ostacolo durissimo per il britannico. Sul Centre Court scenderà in campo per il suo debutto anche Novak Djokovic contro il ceco Vit Kopriva: curiosità per le sue condizioni dopo l’intervento al menisco.

In tutto saranno sei gli italiani in campo e si comincerà già a mezzogiorno con Luca Nardi che sul Campo 4 affronterà Tomas Martin Etcheverry. Una sfida non semplice, ma neanche impossibile contro l’argentino che non ha grandissima attitudine sull’erba: qualche segnale positivo per il marchigiano è arrivato nelle ultime settimane, specie a ‘s-Hertogenbosch con la vittoria su Goffin e la sconfitta sul filo contro Korda. Chiuderà il suo match Mattia Bellucci contro Ben Shelton da due set a uno avanti: il lombardo ieri ha giocato benissimo e potrebbe far saltare davvero il banco.

A mezzogiorno anche il debutto di Lorenzo Musetti contro l’estroso francese Constant Lestienne sul Campo 7: dovrà essere attento l’azzurro a gestire il talento del transalpino, sempre imprevedibile. A mezzogiorno infine anche la sfida tra Luciano Darderi e Jan Choinski sul Campo 17: l’italo-argentino può sfidare proprio Musetti al secondo turno e ha un debutto alla portata contro un britannico che gioca meglio sulla terra. Immediatamente a seguire sul 17 ci sarà la sfida difficilissima per Lucia Bronzetti contro Leylah Fernandez, mentre sul Campo 9 Flavio Cobolli contro Rinky Hijikata come terzo incontro: una sfida molto ostica per il romano.