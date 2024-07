Wimbledon 2024, Swiatek e Jabeur ko nel tabellone femminile! Sorride Rybakina

Il torneo femminile di Wimbledon ha perso per strada Iga Swiatek. La numero 1 del mondo è difatti uscita sconfitta dal match con Yulia Putintseva, che dopo aver perso il primo set ha lasciato soltanto tre giochi alla numero 1 al mondo. La kazaka, che ora affronterà agli ottavi Jelena Ostapenko (facile su Bernarda Pera) fa un bel favore alla connazionale Elena Rybakina.

Che, dopo aver stravinto contro Caroline Wozniacki in poco meno di un’ora, ha la possibilità di avere la strada spianata per andare fino in fondo. Ma occhio ad Anna Kalinskaya, brava ad accrescere il proprio livello nelle ultime settimane uscendo vincitrice dal derby russo con Liudmila Samsonova.

Segnali di vita da Barbora Krejcikova, che ha sì usufruito del ritiro della sorpresa spagnola Jessica Bouzas Maneiro quando era avanti di un set e di un break; la ceca ora avrà di fronte Diane Collins, che in una sfida interrotta a più riprese dalla pioggia ha la meglio su Beatriz Haddad Maia.

Altro upset in giornata, che fa comunque rumore: cade Ons Jabeur, che si arrende con l’ucraina Elina Svitolina arrivando agli ottavi con la cinese Xinyu Wang, che concretizza la rimonta su Harriet Dart.

WIMBLEDON 2024, RISULTATI TABELLONE FEMMINILE 6 LUGLIO

B. Krejcikova b. J. Bouzas Maneiro 6-0 4-3 RIT.

J. Ostapenko b. B. Pera 6-1 6-3

Xin. Wang b. H. Dart 2-6 7-5 6-3

A. Kalinskaya b. L. Samsonova 7-6 6-2

Y. Putintseva b. I. Swiatek 3-6 6-1 6-2

E. Svitolina b. O. Jabeur 6-1 7-6

D. Collin b. B. Haddad Maia 6-4 6-4

E. Rybakina b. C. Wozniacki 6-0 6-1