Wimbledon 2024, Sonego e Cobolli ko nel prosieguo del primo turno con Shelton e McDonald

Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli salutano definitivamente il torneo di Wimbledon. I due azzurri vengono eliminati anche nel torneo di doppio, perdendo con Ben Shelton e Mackenzie McDonald; dopo il 6-2 5-7 maturato ieri, il set decisivo odierno si è chiuso sul 6-4 per i due tennisti a stelle e strisce.

Non era semplice rimanere in lunga attesa, con una partita che non aveva uno slot prestabilito a causa dell’impegno in singolare di Shelton, che ha perso in maniera anche abbastanza rapida con Jannik Sinner. Una partita che, arrivata al terzo set ieri, è stata dunque spostata sul campo 15 dopo che l’americano ha potuto riposare in maniera congeniale.

I primi giochi sono abbastanza tranquilli, con le coppie in risposta che riescono ad ottenere pochino. La svolta arriva invece nel settimo gioco, e purtroppo a sfavore degli azzurri: la potenza di Shelton emerge e i due si procurano tre palle break, la terza con una ‘svista’ di Cobolli che lascia andare un colpo da fondo di McDonald che pizzica appena la riga: il top 20 americano poi la concretizza sfondando la difesa in volée di Sonego. I due azzurri non riescono ad andare oltre i vantaggi nel gioco successivo e riescono ad annullare un match point, ma non possono nulla nel game al servizio dei due avversari.

Lorenzo e Flavio non sono riusciti ad arginare in molti casi la potenza dei propri avversari, con la potenza di Shelton salita in cattedra. Non per niente, i due americani hanno offerto solo cinque punti al servizio, contro i quattordici dei due azzurri.