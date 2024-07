Wimbledon 2024, risultati 3 luglio tabellone uomini: Medvedev ed Alcaraz al terzo turno con Fognini e Sinner

Nella terza giornata di Wimbledon 2024 vanno in porto 21 dei 25 incontri previsti per il tabellone di singolare maschile, che vede completarsi il primo turno ed iniziare il secondo. Sono tre le sfide cancellate e rinviate a domani, alle quali si aggiunge un match sospeso nel corso del terzo set.

Dei quattro azzurri in campo, due avanzano al terzo turno: Jannik Sinner vince il derby contro Matteo Berrettini per 7-6 (3) 7-6 (4) 2-6 7-6 (4), mentre Lorenzo Sonego cede all’iberico Roberto Bautista Agut, il quale si impone per 6-3 3-6 6-3 6-4 ed al prossimo turno se la vedrà con l’altro azzurro Fabio Fognini, che elimina il norvegese Casper Ruud, numero 8 del seeding, con lo score di 6-4 7-5 6-7 6-3.

Negli ultimi match del primo turno viene eliminato il canadese Félix Auger-Aliassime, rimontato e battuto dall’australiano Thanasi Kokkinakis per 4-6 5-7 7-6 6-4 6-4 (si riprendeva da 4-6 5-7 7-6 1-1), mentre nel derby russo Karen Khachanov approfitta del ritiro di Aslan Karatsev, giunto sullo score di 6-3 6-7 7-6 2-0 per il primo.

Vanno al terzo turno, invece, oltre agli azzurri già citati, anche gli altri due tennisti più attesi di giornata: il russo Daniil Medvedev elimina il transalpino Alexandre Muller per 6-7 7-6 6-4 7-5, mentre il campione in carica Carlos Alcaraz regola l’australiano Aleksandar Vukic per 7-6 6-2 6-2.

WIMBLEDON 2024 – RISULTATI MASCHILI 3 LUGLIO

Primo turno

Emil Ruusuvuori batte Mackenzie McDonald 7-6 4-6 5-7 7-6 6-3 (riprendeva da 7-6 4-6 5-7 4-3)

Arthur Rinderknech batte Kei Nishikori 5-7 6-4 6-7 6-3 6-2 (riprendeva da 5-7 6-4 1-1)

Alejandro Tabilo batte Daniel Evans 6-2 7-5 6-3 (riprendeva da 6-2 3-3)

Tomas Machac batte David Goffin 3-6 3-6 6-4 6-1 7-6 (riprendeva da 3-6 2-4)

Roman Safiullin batte Francisco Cerundolo 6-7 3-6 7-5 6-3 6-4 (riprendeva da 6-7 3-6 7-5 6-3)

Thanasi Kokkinakis batte Félix Auger-Aliassime 4-6 5-7 7-6 6-4 6-4 (riprendeva da 4-6 5-7 7-6 1-1)

Lucas Pouille batte Laslo Djere 3-6 7-6 3-6 6-3 6-1 (riprendeva da 3-6 7-6)

Quentin Halys batte Christopher Eubanks 6-4 6-4 6-2

Karen Khachanov batte Aslan Karatsev 6-3 6-7 7-6 2-0 ritiro

Secondo turno

Jannik Sinner batte Matteo Berrettini 7-6 7-6 2-6 7-6

Miomir Kecmanovic batte Tallon Griekspoor 4-6 7-6 1-6 6-2 6-3

Denis Shapovalov contro Daniel Altmaier rinviata a domani

Lloyd Harris contro Ben Shelton rinviata a domani

Grigor Dimitrov contro Juncheng Shang rinviata a domani

Stan Wawrinka contro Gael Monfils 6-7 4-6 5-5 sospesa e rinviata a domani

Jan-Lennard Struff batte Zhizhen Zhang 5-7 6-3 7-6 7-6

Daniil Medvedev batte Alexandre Muller 6-7 7-6 6-4 7-5

Carlos Alcaraz batte Aleksandar Vukic 7-6 6-2 6-2

Frances Tiafoe batte Borna Coric 7-6 6-1 6-3

Brandon Nakashima batte Jordan Thompson 6-3 6-2 6-2

Ugo Humbert batte Botic van de Zandschulp 7-6 6-1 6-3

Tommy Paul batte Otto Virtanen 4-6 6-3 5-7 7-5 6-4

Alexander Bublik batte Arthur Cazaux 6-4 7-6 6-4

Roberto Bautista Agut batte Lorenzo Sonego 6-3 3-6 6-3 6-4

Fabio Fognini batte Casper Ruud 6-4 7-5 6-7 6-3