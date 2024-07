Wimbledon 2024 oggi in tv: orari, calendario 1° luglio, streaming, italiani in campo

Wimbledon 2024, cioè il re incontrastato dei primi 14 giorni di luglio. Il rito dei Championships sull’erba più famosa del mondo si rinnova anche quest’anno, con ben nove italiani protagonisti e la tradizionale apertura del Centre Court riservata al vincitore dell’anno precedente, Carlos Alcaraz.

Al di là del murciano, sul Campo 1 debutta Jannik Sinner, opposto al tedesco Yannick Hanfmann. In campo maschile sono diversi i match azzurri da tenere sott’occhio in maniera importante. Su tutti c’è Matteo Berrettini, potenzialmente destinato a sfidare il numero 1 del mondo al secondo turno. Ottime possibilità per Lorenzo Sonego, buone per Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, mentre è più difficile inquadrare il tipo di match che metterà insieme Fabio Fognini. In campo femminile, posta Jasmine Paolini nettamente favorita contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, sono più complicate le cose per Sara Errani e ancor più per Martina Trevisan.

La prima giornata dell’edizione 2024 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00, con i dettagli sottoesposti. Sarà possibile seguirla in diretta tv su nove canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) e i sei canali da 252 a 257 riconvertiti per l’occasione, con il Centre Court proposto anche su Sky Sport 4K (213) La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WIMBLEDON 2024 OGGI

Lunedì 1° luglio

CENTRE COURT (dalle ore 14:30)

Alcaraz (ESP) [3]-Lajal (EST) [Q] – 1° turno uomini

Alexandrova [22]-Raducanu (GBR) [WC] – 1° turno donne

Dolehide (USA)-Gauff (USA) [2] – 1° turno donne

NO.1 COURT (dalle ore 14:00)

Kovacevic (USA)-Medvedev [5] 1° turno uomini

Bektas (USA)-Sabalenka [3] – 1° turno donne

Sinner (ITA) [1]-Hanfmann (GER) – 1° turno uomini

NO.2 COURT

Ore 12:00 Dimitrov (BUL) [10]-Lajovic (SRB) – 1° turno uomini.

Wawrinka (SUI)-Broom (GBR) [WC] – 1° turno uomini

Osaka (JPN) [WC]-Parry (FRA) – 1° turno donne

Azarenka (BLR) [16]-Stephens (USA) – 1° turno donne

NO.3 COURT

Ore 12:00 Bolt (AUS) [Q]-Ruud (NOR) [8]- 1° turno uomini

Paolini (ITA) [7]-Sorribes Tormo (ESP) – 1° turno donne

Trevisan (ITA)-Keys (USA) [12] – 1° turno donne

Paul (USA) [12]-Martinez (ESP) – 1° turno uomini

COURT 12

Ore 12:00 Kessler (USA) [Q]-Sakkari (GRE) [9] – 1° turno donne

Berrettini (ITA)-Fucsovics (HUN) – 1° turno uomini

van de Zandschulp (NED)-Broady (GBR) [WC] – 1° turno uomini

B. Fruhvirtova (CZE)-Andreeva [24] – 1° turno donne

COURT 18

Ore 12:00 Minnen (BEL)-Watson (GBR) [WC] – 1° turno donne

Monfils (FRA)-Mannarino (FRA) [22]- 1° turno uomini

Zheng (CHN) [8]-Sun (NZL) [Q] – 1° turno donne

Bellucci (ITA) [Q]-Shelton (USA) [14] – 1° turno uomini

COURT 4

Ore 12:00 Yastremska (UKR) [28]-Podoroska (ARG) – 1° turno donne

Kostyuk (UKR) [19]-Sramkova (SVK) – 1° turno donne

Bergs (BEL) [Q]-Cazaux (FRA) – 1° turno uomini

Errani (ITA)-Noskova (CZE) [26] – 1° turno donne

COURT 5

Ore 12:00 Tsurenko (UKR)-Gracheva (FRA) – 1° turno donne

Zhang (CHN) [32]-Janvier (FRA) [Q] – 1° turno uomini

Schmiedlova (SVK)-Y. Wang (CHN) – 1° turno donne

Navone (ARG) [31]-Sonego (ITA) – 1° turno uomini

COURT 6

Ore 12:00 Garin (CHI) [Q]-Shang (CHN) – 1° turno uomini

Muller (FRA)-Gaston (FRA) [Q] – 1° turno uomini

Vekic (CRO)-Xiyu Wang (CHN)- 1° turno donne

COURT 7

Ore 12:00 Coric (CRO)-Meligeni Alves (BRA) [Q] – 1° turno uomini

Rus (NED)-Yuan (CHN) – 1° turno donne

Vukic (AUS)-Ofner (AUT) – 1° turno uomini

COURT 8

Ore 12:00 Struff (GER)-Marozsan (HUN) – 1° turno uomini

Hibino (JPN)-Mertens (BEL) – 1° turno donne

Lys (GER) [Q]-Burel (FRA) – 1° turno donne

Bautista Agut (ESP)-Marterer (GER) – 1° turno uomini

COURT 9

Ore 12:00 Begu (ROU)-Zhu (CHN) – 1° turno donne

Danilovic (SRB) [LL]-Todoni (ROU) [Q] – 1° turno donne

L. Harris (RSA) [Q]-Michelsen (USA) – 1° turno uomini

Virtanen (FIN) [Q]-Purcell (AUS) – 1° turno uomini

COURT 10

Ore 12:00 Kotov-Thompson (AUS) – 1° turno uomini

Saville (AUS)-Stearns (USA) – 1° turno donne

van Uytvanck (BEL)-Starodubtseva (UKR) – 1° turno donne

Nagal (IND)-Kecmanovic (SRB) – 1° turno uomini

COURT 14

Ore 12:00 Jarry (CHI) [19]-Shapovalov (CAN) – 1° turno uomini

Kasatkina [14]-Zhang (CHN) – 1° turno donne

Pliskova (CZE)-Shnaider – 1° turno donne

Carreno Busta (ESP) [PR]-Griekspoor (NED) [27] – 1° turno uomini

COURT 15

Ore 12:00 Arnaldi (ITA)-Tiafoe (USA) [29] – 1° turno uomini

Shevchenko (KAZ)-Humbert (FRA) [16] – 1° turno uomini

Cirstea (ROU) [29]-Kartal (GBR) [Q] – 1° turno donne

Andreescu (CAN) [PR]-Cristian (ROU) 1° turno donne

COURT 16

Ore 12:00 Koepfer (GER)-Fognini (ITA) – 1° turno uomini

Altmaier (GER)-Fery (GBR) [WC] – 1° turno uomini

Korpatsch (GER)-Miyazaki (GBR) [WC] – 1° turno donne

Q. Wang (CHN) [PR]-Navarro (USA) [19] – 1° turno donne – Non prima delle ore 18:30

COURT 17

Ore 12:00 Townsend (USA)-Pavlyuchenkova [25] – 1° turno donne

Baez (ARG) [18]-Nakashima (USA) – 1° turno uomini

Mensik (CZE)-Bublik (KAZ) [23] – 1° turno uomini

Badosa (ESP) [PR]-Muchova (CZE) – 1° turno donne – Non prima delle ore 18:30

PROGRAMMA WIMBLEDON 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 252, 253, 254, 255, 256, 257

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport