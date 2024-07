Wimbledon 2024, Keys per Paolini. Gauff avanza comoda, esultano le redivive Raducanu e Badosa

Il torneo femminile di Wimbledon ha le prime otto giocatrici degli ottavi di finale. C’è Jasmine Paolini, che ha avuto la meglio su Bianca Andreescu, e di fronte a lei ci sarà Madison Keys, che ha superato di slancio Marta Kostyuk dominando la partita, strappando per quattro volte il servizio all’ucraina: per lei è la quinta volta in carriera tra le migliori sedici.

Tra le big, ottima partita di Coco Gauff, che rischia un po’ di incartarsi con la britannica Sonay Kartal, ma poi risolve il rebus e batte la numero 298 al mondo vincendo gli ultimi otto giochi della partita. Per la numero 2 del ranking ora derby statunitense con Emma Navarro, che ha rimontato la russa Diana Shnaider.

Questo Wimbledon potrebbe essere la rinascita di Emma Raducanu: la padrona di casa batte senza discussione la greca Maria Sakkari e rientra dopo oltre un anno in top 100. Per lei ora una possibilità concreta di avanzare ancora contro la neozelandese Lulu Sun, che ha sorpreso la cinese Lin Zhu. Altra tennista rediviva è Paula Badosa: la spagnola sconfigge la testa di serie numero 14 Daria Kasatkina in quasi tre ore e torna agli ottavi in Inghilterra dopo due anni; per lei Donna Vekic, che ha vinto il braccio di ferro con Dayana Yastremska.

WIMBLEDON 2024, I RISULTATI DEL TABELLONE FEMMINILE DEL 5 LUGLIO

J. Paolini b. B. Andreescu 7-6 6-1

P. Badosa b. D. Kasatkina 7-6 4-6 6-4

L. Sun b. L. Zhu 7-6 7-6

E. Navarro b. D. Shnaider 2-6 6-3 6-4

M. Keys b. M. Kostyuk 6-4 6-3

C. Gauff b. S. Kartal 6-4 6-0

E. Raducanu b. M. Sakkari 6-2 6-3

D. Vekic b. D. Yastremska 7-6 6-7 6-1