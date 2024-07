Wimbledon 2024, i risultati del tabellone maschile: Djokovic, Rune e Zverev senza problemi, fuori Rublev

Una giornata complicata per Wimbledon, a causa del maltempo che a tratti ha interrotto le contese sui campi di Church Road e che ha visto l’Italia sorridere con i successi di Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, ma alla fine i numerosi stop non creano distrazioni a buona parte dei big. Novak Djokovic, ad esempio: in molti attendevano il debutto del serbo, che non ha avuto alcun problema con il ceco Vit Kopriva, che racimola soli cinque giochi: per lui la sorpresa Jacob Fearnley, che ha la meglio sullo spagnolo Alejandro Moro Canas.

Più sofferta di quanto ci si potesse immaginare la sfida tutta australiana tra Alex De Minaur e James Duckworth, il numero 9 al mondo ha bisogno di tre tiebreak per aver ragione del connazionale nonostante si procuri 19 palle break. Ha bisogno di tenere un buon livello anche Stefanos Tsitsipas, che supera Taro Daniel, mentre è perlopiù comoda la vittoria di Holger Rune con il coreano Kwon; fa ancora meglio Alexander Zverev, che ha la meglio su Roberto Carballes Baena.

Parte ad handicap Hubert Hurkacz, che perde il primo set con Radu Albot per poi rimettere le cose a posto, mentre in chiusura di serata Taylor Fritz ha la meglio su Christopher O’Connell. Crolla invece Andrey Rublev, che tra uno scatto d’ira e l’altro viene sconfitto dall’argentino Francisco Comesana, numero 122 al mondo e che ora ha una ghiotta chance contro Adam Walton, che supera l’altro sudamericano Francisco Coria.

Subito interrotti invece i sogni delle wild card Paul Jubb e Bobby Harris, che escono sconfitti dal brasiliano Thiago Seyboth Wild e dallo spagnolo Jaume Munar non dando seguito al sorriso di Fearnley. Ko anche Sebastian Korda, ma non così a sorpresa: si è trovato contro il lucky loser Giovanni Mpetschi Perricard, che con 51 ace dà vita a una delle partite più belle di questo primo turno. Interrotte. tra le altre, la sfida tra Felix Auger-Aliassime e Thanasi Kokkinakis, con l’australiano che è riuscito ad allungarla al quarto, quella tra Alejandro Tabilo e Daniel Evans, con il cileno avanti di un set, e quella tra Francisco Cerundolo e Roman Safiullin all’alba del quinto set.

WIMBLEDON 2024, RISULTATI TABELLONE MASCHILE 2 LUGLIO

T. Seyboth Wild b. P- Jubb 1-6 3-6 7-6 6-4 7-5

Y. Nishioka b. N. Borges 6-2 7-6 2-6 6-3

L. Darderi b. J. Choinski 7-5 4-6 2-6 7-5 6-2

A. De Minaur b. J. Duckworth 7-6 7-6 7-6

T. M. Etcheverry b. L. Nardi 6-1 6-4 6-2

H. Hurkacz b. R- Albot 5-7 6-4 6-3 6-4

G. Mpetschi Perricard b. S. Korda 7-6 6-7 7-6 6-7 7-3

L. Musetti b. C. Lestienne 4-6 7-6 6-2 6-2

J. Munar b. B. Harris 6-4 6-4 3-6 6-3

A. Popyrin b. T. Monteiro 6-4 6-7 6-3 6-4

F. Comesana b. A. Rublev 6-4 5-7 6-2 7-6

B. Shelton b. M. Bellucci 4-6 6-3 3-6 6-3 6-4

J. Fearnley b. A. Moro Canas 7-5 6-4 7-6

A. Walton b. F. Coria 6-3 6-3 7-5

A. Zverev b. R. Carballes Baena 6-2 6-4 6-2

N. Djokovic b. V. Kopriva 6-1 6-2 6-2

A. Fils b. D. Stricker 6-3 6-2 3-6 6-4

S. Tsitsipas b. T. Daniel 7-6 6-4 7-5

H. Rune b. S. won 6-1 6-4 6-4

M. Giron b. H. Searle 3-6 6-3 6-4 6-4

J. Draper b. E. Ymer 3-6 6-3 6-3 4-6 6-3

F. Cobolli b. R. Hijikata 7-5 4-6 6-4 6-4

C. Norrie b. F. Diaz Acosta 7-5 7-5 6-3

T. Fritz b. C. O’Connell 6-1 6-2 6-4