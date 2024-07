Wimbledon 2024, Djokovic risolve il problema Popyrin, Rune si salva. Zverev ok, Medvedev fa fuori Struff

Il tabellone maschile di Wimbledon ha completato il quadro degli ottavi di finale, nonostante anche oggi il meteo non sia stato troppo clemente. Ma non ha fermato Novak Djokovic, che parte a rilento con Alexey Popyrin per poi far valere la legge del più forte e chiudendo la sua contesa in quattro set. Ora per il serbo un nuovo test interessante, ancor di più con Holger Rune: il danese però ha faticato parecchio con il francese Quentin Halys, crollato dopo quattro set ad alta intensità.

Per Lorenzo Musetti ci sarà invece il francese Giovanni Mpetschi Perricard, che sfodera un’altra prestazione balistica da applausi con Emil Ruusuvuori, mettendo la firma su 27 aces; per l’azzurro sarà la seconda volta contro il giovane transalpino, riuscendolo a sconfiggere in due tiebreak a Stoccarda.

Prova convincente per Alexander Zverev, che sta affinando le sue abilità sull’erba avendo la meglio su Cameron Norrie senza concedere palle break e dopo un tiebreak infinito chiuso sul 17-15, e avrà di fronte Taylor Fritz che fa percorso netto con Alejandro Tabilo. Non fatica Alex De Minaur visto il ritiro pre match di Lucas Pouille per un problema agli addominale: per lui c’è Arthur Fils, che ci ha messo cinque set per avere ragione di Romain Safiullin.

Intanto in archivio anche gli altri recuperi delle sfide di ieri: oltre a Fabio Fognini, ko al quinto con il redivivo Roberto Bautista Agut, c’è da notare il successo di Ben Shelton in maniera soffertissima e bella lunga su Denis Shapovalov e affronterà Jannik Sinner già domani, mentre sarà invece Ugo Humbert ad incrociare Carlos Alcaraz, dopo la bella vittoria su Brandon Nakashima in una sfida più difficile di quanto preventivato. E sorride anche Daniil Medvedev, che ha continuato con la sua bella lezione di tennis a Jan-Lennard Struff, una delle mine vaganti della parte superiore, per andare a sfidare Grigor Dimtrov.

WIMBLEDON 2024, RISULTATI 6 LUGLIO

A. De Minaur b. L. Pouille WALKOVER

B. Shelton b. D. Shapovalov 6-7 6-2 6-4 4-6 6-2

U. Humbert b. B. Nakashima 7-6 6-3 6-7 7-6

A. Zverev b. C. Norrie 6-4 6-4 7-6

A. Fils b. R. Safiullin 4-6 6-3 1-6 6-4 6-3

G. Mpetschi Perricard b. E. Ruusuvuori 4-6 6-2 7-6 6-4

R. Bautista b. F. Fognini 7-6 3-6 5-7 7-6 6-4

L. Musetti b. F. Comesana 6-2 6-7 7-6 6-3

H. Rune b. Q. Halys 1-6 6-7 6-4 7-6 6-1

D. Medvedev b. J-L. Struff 6-1 6-3 4-6 7-6

N. Djokovic b. A. Popyrin 4-6 6-3 6-4 7-6

T. Fritz b. A. Tabilo 7-6 6-3 7-5