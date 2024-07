Wimbledon 2024, Carlos Alcaraz regola Ugo Humbert ed approda ai quarti

Il numero 3 del seeding e del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, è il primo tennista a qualificarsi ai quarti di finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon: il campione in carica supera il quarto turno piegando in quattro set il transalpino Ugo Humbert, numero 16 del tabellone, con lo score di 6-3 6-4 1-6 7-5 in tre ore ed un minuto di gioco. Il prossimo ostacolo per l’iberico sarò rappresentato da uno tra lo statunitense Tommy Paul, numero 12, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, poi nel quinto game il transalpino accusa un passaggio a vuoto al servizio e si ritrova sotto 0-40: la seconda occasione è quella buona per Alcaraz per firmare lo strappo. Lo spagnolo non concede occasione di rientro al francese, anzi nel nono gioco manca un primo set point in risposta, ma ai vantaggi se ne procura un secondo, che converte per firmare il 6-3 in 42 minuti.

Nella seconda partita è lo spagnolo il primo ad andare in difficoltà alla battuta, ma Alcaraz è bravo a cavarsi d’impaccio annullando ben quattro break point nel quinto game. L’iberico poi accelera proprio nelle fasi calde del parziale e tanto basta, nel decimo gioco, per trascinare Humbert ai vantaggi e punirlo, chiudendo al primo set point, sul 6-4 in 52 minuti.

Nella terza frazione Alcaraz tiene il servizio in apertura a quindici, poi si porta sullo 0-30 in risposta nel secondo game. A quel punto, però, sale in cattedra Humbert, il quale alza il livello del servizio, col quale perderà soltanto un altro quindici nel corso di tutto il set: il transalpino, poi, strappa la battuta allo spagnolo ai vantaggi sia nel terzo che nel quinto game, per poi completare l’opera con il break a trenta nel settimo gioco, che vale il 6-1 in 35 minuti.

Nella quarta partita cambia ancora l’inerzia: nei primi tre game soltanto tre punti vengono vinti dal giocatore al servizio, con Alcaraz che va sul 2-1 e poi tiene la battuta per il 3-1. Ancora una volta, però, la sfida gira: parziale di 15 punti a 3 per il transalpino, che passa a condurre sul 4-3 e si porta 0-40 in risposta nell’ottavo gioco. Lo spagnolo risale e poi si salva ai vantaggi, il transalpino tiene ancora la battuta ma alla fine crolla: Alcaraz dal 4-5 piazza un parziale di 12 punti a 3, trova il break a quindici nell’undicesimo gioco e va a vincere sul 7-5 in 52′.

Le statistiche sorridono comunque all’iberico, che salva 8 delle 13 palle break concesse e ne sfrutta 6 delle 8 avute a disposizione. L’equilibrio visto in campo viene sottolineato dal medesimo saldo, +12, tra vincenti e gratuiti (45-33 per Alcaraz, 47-35 per Humbert), e dal numero simile di punti totali vinti, 121 contro 117.