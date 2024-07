WEC, Toyota n. 8 svetta nella 6h San Paolo. 5° e 6° posto per Ferrari

Toyota torna a vincere nel FIA World Endurance Championship in occasione della 6h di San Paolo. Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley trionfano nella quinta tappa del Mondiale con la vettura n. 8, il tridente precede la Porsche Penske Motorsport n. 6 e n. 5 di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer e Matt Campbell/Michael Christensen/Frédéric Makowiecki. Ferrari ottiene il quinto ed il sesto posto, Porsche trionfa anche in LMGT3 con Pure Rxcing.

Toyota GR ha gestito le prime due ore della tappa sudamericana del Mondiale Endurance senza particolari problemi. Le prime tre ore sono state contraddistinte da tre momenti chiave, due hanno riguardato la Toyota n. 7 scattata dalla pole-position dopo l’eccellente prestazione di ieri da parte di Kamui Kobayashi.

L’auto di testa ha infatti subìto una penalità per un’infrazione in Full Course Yellow (FCY) insieme alla Ferrari n. 51, una sanzione che ha preceduto una lunghissima sosta ai box per un intervento alla ‘Control Unit’. Toyota ha comunque mantenuto il controllo delle operazioni con Ryo Hirakawa e la vettura gemella n. 8, ampiamente leader davanti a Porsche Penske Motorsport n. 5 e Ferrari n. 50.

Prime tre ore difficili anche per la Porsche Penske Motorsport n. 6, in rimonta dopo una foratura dovuta ad un contatto con la Porsche privata 12 Hertz JOTA. I leader del campionato alla vigilia della trasferta brasiliana sono stati costretti a recuperare, protagonisti in positivo nella prima parte d’azione con l’auto gemella n. 5, le due Ferrari 499P titolari e la Cadillac n. 2.

La seconda metà della prova ha visto al comando solamente la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley. Il tridente ha vinto in scioltezza precedendo la rientrante Porsche n. 6 di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer e la seconda auto tedesca ufficiale n. 5 di Matt Campbell/Michael Christensen/Frédéric Makowiecki.

La seconda Toyota, la n. 7, ha completato in quarta piazza dopo un deciso assalto alla Ferrari n. 51, Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi si sono classificati davanti ai compagni di box Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (n. 50). Una penalità nel finale ha sottratto un’ipotetica top 5 alla Hertz JOTA Porsche n. 38, auto sesta sotto la bandiera a scacchi davanti a Peugeot n. 93, BMW n. 15 ed Alpine n. 36.

Seconda gioia del 2024 in LMGT3 per Pure Rxcing Porsche n. 92 con il fortissimo tridente composto da Alex Malykhin/Joel Sturm/Klaus Bachler. L’equipaggio torna così in vetta alla classifica dopo la sfortunata avventura di Le Mans. Heart of Racing Aston Martin n. 27 e United Autosports McLaren n. 95 completano, nell’ordine, la top 3. Quinta piazza al finale per la BMW n. 46 Team WRT di Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin, classificata alle spalle della seconda McLaren 720S GT3 EVO n. 59 di United Autosports.

Prossima prova negli Stati Uniti d’America al COTA.

CLASSIFICA FINALE 6H SAN PAOLO FIA WEC

8 PIT Hypercar 1 Toyota Gazoo Racing BUEMI, Sébastien Toyota GR010 – Hybrid 236 22.592 21.937 45.651 43.300 20.505 19.797 1:28.748 1:25.340 282.59 5

6 PIT Hypercar 2 Porsche Penske Motorsport ESTRE, Kévin Porsche 963 236 1:08.811 1:08.811 22.540 22.051 45.790 44.198 20.518 19.859 1:28.848 1:26.429 278.27 5

5 FIN Hypercar 3 Porsche Penske Motorsport CAMPBELL, Matt Porsche 963 236 1:15.993 7.182 23.548 21.849 46.799 43.673 20.729 19.909 1:31.076 1:25.651 274.76 5

7 FIN Hypercar 4 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI, Kamui Toyota GR010 – Hybrid 236 1:23.571 7.578 22.311 21.765 45.072 42.967 20.497 19.924 1:27.880 1:24.801 269.33 6

51 PIT Hypercar 5 Ferrari AF Corse PIER GUIDI, Alessandro Ferrari 499P 236 1:27.395 3.824 22.542 22.044 46.050 44.188 20.699 19.918 1:29.291 1:26.282 273.38 6

50 FIN Hypercar 6 Ferrari AF Corse FUOCO, Antonio Ferrari 499P 235 25.049 22.448 22.037 45.410 44.415 20.605 19.783 1:28.463 1:26.496 269.33 5

38 FIN Hypercar 7 Hertz Team JOTA BUTTON, Jenson Porsche 963 235 34.827 9.778 22.596 22.026 48.244 44.541 20.764 19.923 1:31.604 1:26.647 272.70 6

93 FIN Hypercar 8 Peugeot TotalEnergies VERGNE, Jean-Eric Peugeot 9X8 235 1:07.922 33.095 23.491 22.159 46.362 44.973 21.236 19.887 1:31.089 1:27.087 271.34 5

15 FIN Hypercar 9 BMW M Team WRT VANTHOOR, Dries BMW M HYBRID V8 235 1:17.967 10.045 23.001 22.147 46.554 44.725 20.644 20.101 1:30.199 1:27.165 274.76 5

36 FIN Hypercar 10 Alpine Endurance Team SCHUMACHER, Mick Alpine A424 234 1.719 22.213 22.036 46.009 44.649 20.421 19.964 1:28.643 1:26.837 266.05 5

83 FIN Hypercar 11 AF Corse SHWARTZMAN, Robert Ferrari 499P 234 6.455 4.736 22.232 22.062 45.320 44.590 20.531 20.026 1:28.083 1:26.800 275.45 6

35 FIN Hypercar 12 Alpine Endurance Team CHATIN, Paul-Loup Alpine A424 234 17.040 10.585 22.738 22.153 46.108 44.253 20.725 20.094 1:29.571 1:26.500 256.66 5

2 FIN Hypercar 13 Cadillac Racing BAMBER, Earl Cadillac V-Series.R 234 35.728 18.688 22.511 22.175 47.485 43.917 21.046 20.077 1:31.042 1:26.312 268.01 6

20 FIN Hypercar 14 BMW M Team WRT VAN DER LINDE, Sheldon BMW M HYBRID V8 234 37.517 1.789 22.472 22.173 46.043 44.701 20.484 19.914 1:28.999 1:26.896 267.35 5

99 FIN Hypercar 15 Proton Competition ANDLAUER, Julien Porsche 963 234 49.110 11.593 22.542 22.062 45.832 44.707 20.482