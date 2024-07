WEC, la rincorsa al titolo della Ferrari inizia con la 6h San Paolo

Con ancora negli occhi la 92ma edizione della 24h Le Mans, il FIA World Endurance Championship torna protagonista questo week-end con la 6h di San Paolo, quinto degli otto appuntamenti che compongono la stagione 2024.

Ferrari inizia da Interlagos la rincorsa al titolo dopo la clamorosa affermazione sul ‘Circuit della Sarthe’ con la 499P n. 50 di Antonio Fuoco /Miguel Molina / Nicklas Nielsen. L’affermazione in Francia ha ribaltato la graduatoria assoluta tra i piloti e soprattutto tra i costruttori, la Rossa ha infatti annullato il proprio gap con Porsche che non è riuscita a trovare la Top3 nella competizione agonistica più importante del campionato.

L’italiano, lo spagnolo ed il danese inseguono di solo nove punti la Porsche Penske Motorsport n. 6 di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer, il brand teutonico mantiene parallelamente nove lunghezze anche nella graduatoria costruttori aver disputato metà stagione.

Il duello si allarga anche a Toyota, pienamente in corsa per entrambi i titoli. I nipponici sono infatti a -3p da Ferrari nella classifica costruttori, mentre Kamui Kobayashi/Nyck de Vries (n. 7) si attestano a -8p dal terzetto Ferrari nella graduatoria piloti.

San Paolo rappresenta un incognita per molti, nessuno ha mai gareggiato con gli attuali prototipi nell’impianto che annualmente accoglie anche il Mondiale di F1. Toyota vinse nel 2012 con Alexander Wurz/Nicolas Lapierre, Marcel Fassler/André Lotterer/Benoit Tréluyer e Marc Lieb/Neel Jani/Romain Dumas si imposero nel 2013 e nel 2014 rispettivamente con Audi e Porsche.

In Sudamerica occhi puntati anche a Cadillac e soprattutto a Peugeot. I francesi, usciti ad ossa rotte da Le Mans, cercano un significativo riscatto dopo aver fortemente spinto per avere nuovamente in calendario in Brasile. Ricordiamo che in azione avremo come sempre in pista le LMGT3, mentre non ritroveremo le LMP2 che hanno militato esclusivamente in quel di Le Mans. In merito citiamo la confermata presenza di Valentino Rossi (WRT BMW n. 46), attardato dall’auto gemella n. 31 e dalle due Porsche di Manthey in classifica dopo il pesante ritiro in Francia.