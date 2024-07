Volley, Yoandy Leal infortunato in allenamento: a rischio Italia-Brasile alle Olimpiadi? Allan sotto risonanza

Yoandy Leal ha subito una leggera distorsione alla caviglia destra durante l’allenamento di ieri pomeriggio. Lo schiacciatore del Brasile si è fatto male all’Arena Paris Sud ricadendo sul piede di un compagno di squadra durante un’azione di gioco. Il martello è stato medicato in campo come riporta il portale Web Volei e si è poi seduto in panchina, senza bisogno di un supporto. Il fisioterapista ha poi applicato del ghiaccio alla zona interessata e l’ex attaccante di Piacenza non è più tornato in campo. Lo stesso fisioterapista Mathieus Cardoso ha escluso che si possa trattare di qualcosa di serio.

Yoandy Leal dovrà comunque sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso e sarà tenuto sotto stretta sorveglianza medica nelle prossime ore. Stiamo parlando di uno dei giocatori di riferimento del Brasile, che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella giornata di sabato 27 luglio, affrontando proprio l’Italia. A questo punto la presenza dello schiacciatore nel match contro gli azzurri è in dubbio.

I problemi in casa verdeoro non finiscono qui, perché anche l’opposto Alan de Souza sta facendo i conti con un fastidio fisico al polpaccio sinistro e non è nemmeno entrato in campo durante l’ultimo allenamento. Il bomber si sottoporrà a una risonanza magnetica nella giornata odierna e chiaramente resta in dubbio per la sfida contro la nostra Nazionale. L’altro opposto a disposizione è Darlan Souza, mentre l’altro martello titolare è Ricardo Lucarelli e le riserve di banda sono Lukas Bergmann e Adriano Xavier.