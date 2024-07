Volley, Simone Anzani salta le Olimpiadi: stop dopo gli esami medici, l’Italia perde il vice capitano

Simone Anzani ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale Italiana di volley maschile a Cavalese (in provincia di Trento). Il centrale si è infatti sottoposto a degli accertamenti effettuati dall’Istituto di Medicina dello Sport del CONI, il quale ha comunicato la sospensione dell’attività agonistica del pallavolista. Il 32enne aveva già dovuto rinunciare agli impegni della passata stagione con la maglia azzurra a causa di criticità cardiache, che erano poi state risolte, tanto che il comasco aveva disputato il campionato con Civitanova e aveva preso parte alla Nations League con l’Italia.

Simone Anzani non potrà dunque partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 e si sottoporrà a ulteriori controlli diagnostici, con l’auspicio di tornare in campo per la stagione 2024-2025 con il proprio club. Al suo posto è stato convocato Lorenzo Cortesia per chiudere il collegiale, lunedì verrà diramate le convocazioni: i centrali titolari saranno Gianluca Galassi e Roberto Russo, si cerca chi affiancare alle punte designate.

Il CT Fefé De Giorgi ha rilasciato una dichiarazione attraverso i canali federali: “Questo è un grandissimo dispiacere per tutti noi. Le cose stavano andando bene, stavamo lavorando come desideravamo. Anzani è il nostro vicecapitano, lo stimiamo, gli vogliamo bene e lo sentiamo sempre con noi; esattamente come lo scorso anno quando non poté disputare i Campionati Europei. Il rispetto della salute però è primario, viene prima di qualsiasi altra cosa e dobbiamo rispettare i regolamenti attenendoci a quelli vigenti. Ripeto, siamo molto dispiaciuti per lui; naturalmente gli auguriamo una pronta guarigione”.