Volley, Simone Anzani operato per problematiche cardiologiche

Simone Anzani è stato sottoposto a un intervento di ablazione, eseguito dall’equipe medica guidata dal professor Della Bella presso il San Raffaele di Milano. L’operazione chirurgica si è rivelata necessaria a causa delle problematiche cardiologiche evidenziate dal pallavolista, che proprio per questa ragione non è stato convocato per le Olimpiadi di Parigi 2024 (nei fatti aveva il posto garantito vista la sua caratura tecnica e agonistica).

L’intervento si è svolto regolarmente, si tratta della seconda volta sotto i ferri per questa ragione per il centrale della Nazionale di volley maschile, che già lo scorso anno dovette rinunciare alla maglia azzurra per questo motivo. Il giocatore osserverà ora un periodo di convalescenza e verrà sottoposto a periodiche valutazioni, con l’auspicio che recuperi la salute e con il desiderio di tornare in campo in un prossimo futuro.

Senza Simone Anzani nel reparto dei centrali per i Giochi figurano Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Nel gruppo dei Campioni del Mondo sono presenti anche i palleggiatori Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia supportati da Mattia Bottolo e Luca Porro, gli opposti Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta, il libero Fabio Balaso. L’Italia esordirà sabato 27 luglio contro il Brasile, primo incontro del girone in cui sono presenti anche Polonia ed Egitto.