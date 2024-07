Volley, l’Italia vola in semifinale agli Europei U22: Barotto si scatena, Portogallo ko

L’Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei Under 22 di volley maschile, in corso di svolgimento ad Apeldoorn (Paesi Bassi). La nostra Nazionale ha sconfitto il Portogallo per 3-1 (25-17; 25-27; 25-18; 25-21) nell’ultimo incontro del girone, riuscendo a riscattare la sconfitta rimediata ieri contro la Francia e chiudendo il raggruppamento al secondo posto in classifica alle spalle dei transalpini.

I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza torneranno in campo sabato 13 luglio (ore 15.00) per affrontare la Polonia (imbattuta nell’altro girone, dove non ha perso nemmeno un set) nello scontro diretto che metterà in palio l’accesso all’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria, da disputare il giorno seguente contro la vincente di Francia-Bulgaria.

Dopo un primo set dominato, gli azzurri hanno avuto un calo nella seconda frazione e sono stati superati ai vantaggi. In situazione di parità (1-1) e con grande pressione, l’Italia non ha perso la concentrazione e ha dominato i due successivi parziali, meritandosi il passaggio del turno e la possibilità di proseguire la propria avventura.

Prestazione di rilievo da parte dell’opposto Tommaso Barotto (27 punti), in doppia cifra anche gli schiacciatori Mattia Orioli (18) e Riccardo Iervolino (13), 8 punti per il capitano Filippo Bartolucci affiancato al centro da Mattia Eccher (7) sotto la regia di Alessandro Fanizza.