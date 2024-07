Volley, Lisvel Eve fuori dalle Olimpiadi per doping, salta Italia-Dominicana

Lisvel Eve è risultata positiva a un controllo antidoping alla vigilia dell’inizio del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla centrale dominicana è stato riscontrato l’uso di Furosemide, un diuretico che la stessa giocatrice ha ammesso di avere utilizzato per curare un fastidio a un ginocchio (soffriva di problemi di ritenzione di liquidi) durante la recente Nations League.

La ribattezzata “La China” termina la propria avventura a cinque cerchi prima di scendere effettivamente in campo nella capitale francese e così la compagine caraibica è dovuta correre ai ripari, chiamando direttamente dall’Isola la riserva designata: Geraldine Gonzalez è una centrale, che affiancherà così in reparto Candida Arias e Jineiry Martinez.

Si tratta di una notizia importante anche per l’Italia, visto che le azzurre esordiranno domani mattina (domenica 28 luglio, ore 09.00) proprio contro la Repubblica Dominicana. Le ragazze del CT Julio Velasco andranno a caccia del primo successo ai Giochi, partendo con i favori del pronostico contro le insidioseReinas del Caribe, che si affidano soprattutto a due attaccanti di razza del calibro di Bethania de la Cruz e Brayelin Martinez oltre a un libero sontuoso come Brenda Castillo.

Lisvel Eve ha dichiarato: “C’è una parte che mi lascia in pace con me stessa, dato che sono sempre stato una persona integra, onesta, calma e laboriosa. La mia intenzione non è mai stata quella di prendere quel farmaco per migliorare le mie prestazioni fisiche. So che è difficile dimostrarlo e che alcune persone ci credono, ma terrò sempre la testa alta: con tutta responsabilità e umiltà accetto le conseguenze che le autorità vogliono imporre”.