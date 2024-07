Volley, Italia ko contro la Francia agli Europei U22: la strada verso la semifinale è in salita

L’Italia ha perso la seconda partita degli Europei Under 22 di volley maschile, in corso di svolgimento ad Apeldoorn (Paesi Bassi). La nostra Nazionale è stata battuta dalla Francia per 3-1 (15-25; 25-20; 25-21; 25-15): dopo un primo set dominato, gli azzurri sono crollati alla distanza contro un avversario decisamente ostico, anche se reduce dal ko subito all’esordio contro il Portogallo. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno dovuto fare i conti con i formidabili fratelli Henno: Mathis e Hilir hanno messo a segno rispettivamente 18 e 17 punti.

I nostri portacolori hanno disputato una partita decisamente sottotono e ora la qualificazione alle semifinali si deciderà nell’ultima partita, in programma domani (giovedì 11 luglio, ore 19.30) contro il Portogallo: bisognerà vincere a tutti i costi per proseguire l’avventura nella rassegna continentale di categoria. I migliori in campo sono stati l’opposto Tommaso Barotto (12 punti) e il martello Filippo Bartolucci (11), 6 punti a testa per il centrale Mattia Eccher e lo schiacciatore Mattia Orioli.