Volley, il Giappone firma la prima vittoria alle Olimpiadi: Argentina ko e spalle al muro

Il Giappone ha sconfitto l’Argentina per 3-1 (25-16; 25-22; 18-25; 25-23) nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ha così conquistato la prima vittoria nella capitale francese, dopo che all’esordio aveva perso al tie-break contro la Germania non riuscendo a concretizzare un match-point. Gli asiatici hanno dominato il primo set, nel secondo parziale sono riusciti a rimontare da 10-16, strappo risolutore nella parte centrale della quarta frazione (da 13-13 a 19-15) per meritarsi il successo.

Il Giappone si è così portato al secondo posto nel gruppo C (una vittoria, quattro punti), alle spalle degli USA (due successi, cinque punti) e davanti alla Germania (un sigillo, tre punti): nell’ultima giornata i nipponici incroceranno gli americani, mentre i tedeschi se la dovranno vedere con l’Albiceleste, ancora ferma al palo. Ricordiamo che si qualificano ai quarti di finale le prime due classificate dei tre gironi e le due migliori terze.

Prova sopra gli scudi da parte degli attaccanti Yuji Nishida (21 punti, 5 ace), Ran Takahashi (14) e Yuki Ishikawa (11) sotto la regia di Masahiro Sekita, al centro Taishi Onodera (12) e Akihiro Yamauchi (6). All’Argentina non sono bastati Facundo Conte (19 punti) e Bruno Lima (16).