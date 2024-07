Volley, i sorteggi delle italiane per Champions League, CEV e Challenge Cup 2024-2025

Sono stati effettuati i sorteggi per le Coppe Europee di volley maschile che si disputeranno nella stagione 2024-2025. L’Italia schiererà tre squadre in Champions League, la massima competizione continentale: Perugia tornerà ai vertici e si presenterà con grandi ambizioni, mentre Monza e Milano faranno il proprio debutto in questo torneo.

I Block Devils saranno impegnati nel girone che comprende i rognosi turchi dell’Halkbank Ankara oltre ai decisamente più modesti francesi del Saint-Nazaire VB Atlantique e i cechi dello Jihostroj Ceske Budejovice. Monza esordirà nel gruppo in cui figurano gli arcigni turchi del Fenerbahce Medicana Istanbul, i tedeschi dell’Helios Grizzlys Giesen e una compagine proveniente dai preliminari. Raggruppamento impegnativo per Milano che sfiderà i polacchi dell’Aluron Warta Zawiercie, i belgi del Knack Roeselare e una formazione proveniente dai preliminari.

Trento ha vinto la Champions League, ma i Campioni d’Europa non si sono qualificati alla prossima edizione e dovranno accontentarsi di partecipare alla CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza. I dolomitici entreranno in gara ai sedicesimi di finale contro i poco quotati rumeni dell’Arcada Galati. In Challenge Cup, ovvero la terza kermesse, spazio a Civitanova, che partirà dai sedicesimi di finale contro la vincente del confronto tra i croati del Mursa Osijek e i cerchi del CEZ Karlovarsko.

SORTEGGI ITALIANE COPPE EUROPEE VOLLEY 2024-2025

CHAMPIONS LEAGUE

Perugia: gruppo con Halkbank Ankara, Saint-Nazaire VB Atlantique, Jihostroj Ceske Budejovice

Milano: gruppo con Aluron Warta Zawiercie, Knack Roeselare, una squadra dai preliminari

Monza: gruppo con Fenerbahce Medicana Istanbul, Helio Grizzlys Giesen, una squadra dai preliminari

CEV CUP

Trento: sedicesimi di finale contro Arcada Galati

CHALLENGE CUP

Civitanova: sedicesimi di finale contro la vincente di Osijek-Karlovarsko