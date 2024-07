Volley, i numeri di maglia dell’Italia alle Olimpiadi: tutte le casacche degli azzurri, Giannelli e Danesi capitani

L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista nei tornei di volley alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale maschile si presenta da Campione del Mondo, desiderosa di conquistare una medaglia sotto guida del CT Fefé De Giorgi, con Simone Giannelli in cabina di regia, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia di banda, Yuri Romanò opposto, Gianluca Galassi e Roberto Russo al centro, Fabio Balaso il libero. Gli azzurri saranno impegnati nell’ostico girone con Polonia, Brasile ed Egitto.

La Nazionale femminile ha recentemente vinto la Nations League e punta al risultato ad effetto, dopo non aver mai superato lo scoglio dei quarti di finale nelle precedenti edizioni della rassegna a cinque cerchi. Sotto la guida del CT Julio Velasco si vuole sognare in grande sfruttando la caratura di ottimi elementi come l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro.

Le azzurre sono state inserite nel raggruppamento con Turchia, Olanda e Repubblica Dominicana. Ricordiamo che le prime due classificate e le due migliori terze si qualificheranno ai quarti di finale, dove la rassegna a cinque cerchi entrerà nel vivo e la lotta per le medaglie si farà più dura che mai. Ogni squadra può contare su dodici elementi più una riserva, scopriamo nel dettaglio quali sono i numeri di maglia dell’Italia in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, che si apriranno venerdì 26 luglio.

NUMERI MAGLIA ITALIA VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024

ITALIA VOLLEY MASCHILE

5. Alessandro Michieletto (schiacciatore)

6. Simone Giannelli (palleggiatore), capitano

7. Fabio Balaso (libero)

8. Riccardo Sbertoli (palleggiatore)

11. Giovanni Sanguinetti (centrale)

12. Mattia Bottolo (schiacciator)

14. Gianluca Galassi (centrale)

15. Daniele Lavia (schiacciatore)

16. Yuri Romanò (opposto)

19. Roberto Russo (schiacciatore)

23. Alessandro Bovolenta (opposto)

31. Luca Porro (schiacciatore)

RISERVA:

28. Gabriele Laurenzano (libero)

ITALIA VOLLEY FEMMINILE

1. Marina Lubian (centrale)

3. Carlotta Cambi (palleggiatrice)

6. Monica De Gennaro (libero)

8. Alessia Orro (palleggiatrice)

9. Caterina Bosetti (schiacciatrice)

11. Anna Danesi (centrale), capitana

17. Myriam Sylla (schiacciatrice)

18. Paola Egonu (opposto)

19. Sarah Fahr (centrale)

21. Loveth Omoruyi (schiacciatrice)

24. Ekaterina Antropova (opposto)

27. Gaia Giovannini (schiacciatrice)

RISERVA:

5. Ilaria Spirito (libero)