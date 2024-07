Volley, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024: Giannelli guida 12 azzurri, svelata la riserva

Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri si presenteranno ai Giochi da Campioni del Mondo e vice campioni d’Europa, desiderosi di essere grandi protagonisti e di poter battagliare per la conquista di una medaglia.

La compagine tricolore ha tutte le carte in regola per puntare in alto, partendo da un girone decisamente impegnativo che propone due sfide da urlo contro la Polonia (avversarie nelle ultime finali iridate e continentali) e il Brasile (grande classica della pallavolo internazionale, i verdeoro vinsero la finale di Rio 2016), oltre al confronto con il poco quotato Egitto.

Non ci sono grandi sorprese nelle scelte operate dal tecnico pugliese. Simone Giannelli sarà il capitano e guiderà la squadra in cabina di regia, con alle sue spalle l’altro palleggiatore Riccardo Sbertoli. Yuri Romanò sarà l’opposto designato, ma l’opzione Alessandro Bovolenta risulta particolarmente interessante.

Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori di riferimento, mentre Luca Porro e Mattia Bottolo saranno i martelli di riserva. Al centro restano tre opzioni: Gianluca Galassi, Roberto Russo e Giovanni Sanguinetti, dopo lo stop imposto a Simone Anzani dopo i controlli medici. Fabio Balaso sarà il libero, mentre l’altro Gabriele Laurenzano sarà il giocatore di riserva: il cosiddetto tredicesimo potrà essere impiegato soltanto in caso di un eventuale infortunio dei dodici selezioni.

CONVOCATI ITALIA VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

OPPOSTI: Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta.

SCHIACCIATORI: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Luca Porro, Mattia Bottolo.

CENTRALI: Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

LIBERO: Fabio Balaso.

RISERVA: Gabriele Laurenzano (libero).