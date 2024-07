Volley, i convocati dell’Italia per le amichevole preolimpiche: doppia sfida all’Argentina

L’Italia affronterà l’Argentina in due amichevoli prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale di volley maschile scenderà in campo martedì 16 luglio (ore 21.00) al PalaWanny di Firenze e giovedì 18 luglio (ore 21.00) al PalaDozza di Bologna: saranno due test importanti per rifinire la preparazione in vista dei Giochi, la cui Cerimonia d’Apertura è prevista per venerdì 26 luglio.

Il CT Fefé De Giorgi ha convocato tredici atleti per il doppio impegno contro l’Albiceleste, gli stessi che saranno poi protagonisti nella capitale francese (compresa la riserva Gabriele Laurenzano). La formazione titolare dovrebbe essere quella vista in più occasione con Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia di banda, Gianluca Galassi e Roberto Russo al centro, Fabio Balaso il libero.

Tra le fila dei Campioni del Mondo figurano anche il bomber Alessandro Bovolenta, il palleggiatore Riccardo Sbertoli, i martelli Luca Porro e Mattia Bottolo, il centrale Giovanni Sanguinetti e la già citata riserva Laurenzano (libero, potrà subentrare solo in caso di infortunio di uno dei dodici pallavolisti in rosa).

CONVOCATI ITALIA PER AMICHEVOLI VOLLEY

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

OPPOSTI: Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta.

SCHIACCIATORI: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Luca Porro, Mattia Bottolo.

CENTRALI: Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

LIBERO: Fabio Balaso.

RISERVA: Gabriele Laurenzano (libero).