Volley femminile, quando le prossime partite dell’Italia? Date, orari, avversarie, tv

L’Italia ha esordito con una vittoria nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, sconfiggendo la Republica Dominicana per 3-1. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno incominciato i Giochi con il piede giusto avendo la meglio sulla compagine meno quotata del raggruppamento, ma ora l’asticella si alzerà in maniera rilevante in vista dei prossimi due incontri. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per rivedere all’opera la nostra Nazionale, che si sta riposando dopo il successo sulle caraibiche.

Anna Danesi e compagne torneranno in azione giovedì 1° agosto (ore 17.00) per incrociare l’Olanda, avversaria che nel recente passato ha creato diverse grattacapi ma che al momento sembra inferiore alle azzurre dal punto di vista tecnica. La chiusura è in programma domenica 4 agosto (ore 09.00), quando andrà in scena il big match contro la Turchia: incrocio da brividi contro le Campionesse d’Europa guidate da coach Daniele Santarelli e trascinate in campo da Melissa Vargas.

Ricordiamo che le prime due classificate dei tre gironi e le due migliori terze si qualificheranno ai quarti di finale. Il tabellone della fase a eliminazione diretta sarà determinato dalla classifica combinata dei raggruppamento: le tre vincitrici saranno nelle prime tre posizioni, le tre seconde saranno tra quarta e sesta piazza, le due terze classificate saranno settima e ottava; la prima incrocerà l’ottava, la seconda se la vedrà con la settima, la terza affronterà la sesta, la quarta giocherà contro la quinta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle prossime partite dell’Italia nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

PROSSIME PARTITE ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE OLIMPIADI

Giovedì 1° agosto

17.00 Italia vs Olanda

Domenica 4 agosto

09.00 Italia vs Turchia

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.