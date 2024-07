Volley femminile, l’Italia vola in semifinale agli Europei U18: Quero top scorer contro la Romania

L’Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei Under 18 di volley femminile, in corso di svolgimento a Baj (Romania). La nostra Nazionale ha battuto le padrone di casa per 3-0 (25-22; 25-20; 25-16) e ha chiuso al primo posto la fase a gironi, con sei successi e una sconfitta all’attivo. Le ragazze di coach Michele Fanni sono stati impeccabili dopo il ko rimediato ieri contro la Slovenia, trascinate da Veronica Quero (19 punti) e Ludovica Tosini (14), in luce anche Martina Susio (8) e Giorgia Sari (7), 6 punti per Caterina Peroni.

L’Italia, che oggi è stata saldamente in controllo dell’incontro e ha ampiamente meritato il successo, tornerà in campo venerdì 12 luglio per fronteggiare la Bulgaria in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno il Belgio (secondo nella Pool delle azzurre) e la Polonia (prima davanti alla Bulgaria nell’altro raggruppamento). Le azzurre hanno anche conquistato la qualificazione ai Mondiali Under 19 che andranno in scena nel 2025.