Volley femminile, l’Italia spreca sei match-point e manca la finale agli Europei Under 18

L’Italia si è spenta proprio sul più bello nella semifinale degli Europei Under 18 di volley femminile, perdendo contro la Bulgaria per 3-2 (25-20; 23-25; 25-20; 17-25; 18-16) in uno scontro rovente andato in scena ad Alba Blaj (Romania). Sotto 0-1 e 1-2, la nostra Nazionale è riuscita a rimontare e si è poi portata in vantaggio per 5-1 e 10-6 nel tie-break.

Sul 12-8 sembrava fatta e sul 14-10 si era ormai pronti a festeggiare, ma le azzurre non hano concretizzato quattro match-point consecutivi, venendo riacciuffate sul 14-14. Ai vantaggi ci sono state altre due occasioni non sfruttate e poi la Bulgaria ha piazzato il micidiale uno-due risolutore.

Le ragazze di coach XXXXX si dovranno accontentare di fronteggiare la perdente del confronto tra Polonia e Belgio, con l’obiettivo di salire sul terzo gradino del podio. A mettersi maggiormente in luce sono state le attaccanti Ludovica Tosini (28 punti), Martina Susio (20) e Caterina Peroni (11, 3 muri) sotto la regia di Giovanna Fratangelo (4). Al centro Veronica Quero (15, 3 muri, 3 ace) e Giorgia Sari (7), Carola Bonafede il libero.