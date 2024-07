Volley femminile, i sorteggi delle italiane per Champions League, Cev e Challenge Cup 2024-2025

Sono stati effettuati i sorteggi per le Coppe Europee di volley femminile che si disputeranno nella stagione 2024-2025. L’Italia schiererà tre squadre in Champions League, la massima competizione continentale: Conegliano cercherà di difendere il titolo conquistato nell’ultima annata agonistica, Milano proverà a riscattare la sconfitta rimediata in finale contro le Pantere, Scandicci cercherà il grande colpaccio.

Conegliano incrocerà le polacche del Developres Resovia, le bulgare del Plovdiv e una squadra proveniente dal preliminare. Milano se la dovrà vedere con la corazzata turca del VakifBank Istanbul, oltre alle modeste slovene del Calcit Kamnik e a una squadra dal preliminare. Scandicci incrocerà le polacche del Bielsko-Biala, le tedesche dell’Allianz Stuttgart e una rivale dai preliminari.

Novara gode di un bye in CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza, e partirà agli ottavi di finale dove incrocerà la vincente del match che vedrà opposte le forti polacche del LKS Lodz e la perdente del turno preliminare di Champions League tra le portoghesi del Porto e le spagnole del Gran Canaria. In Challenge Cup, ovvero la terza kermesse, spazio a Chieri, che partirà dai sedicesimi di finale contro la vincente del confronto tra le svizzere del Ginevra e le spagnole del Sant Cugat.

SORTEGGI ITALIANE COPPE EUROPEE VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

CHAMPIONS LEAGUE

Conegliano: gruppo con Developres Resovia, Plovdiv, una squadra dai preliminari.

Milano: gruppo con VakifBank Istanbul, Calcit Kamnik, una squadra dai preliminari.

Monza: gruppo con Bielsko-Biala, Allianz Stuttgart, una squadra dai preliminari.

CEV CUP

Novara: ottavi di finale contro la vincente del match che vedrà opposto il LKS Lodz e la perdente del turno preliminare di Champions League tra il Porto e il Gran Canaria.

CHALLENGE CUP

Chieri: sedicesimi di finale contro la vincente di Ginevra-Sant Cugat.