Volley, De Giorgi presenta Italia-Brasile: “Ci conosciamo bene, ma non ci sarà molto tempo per carburare”

Giornata di vigilia per la Nazionale italiana maschile di volley in vista della sfida al Brasile, primo impegno della fase a gironi dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. La banda di Ferdinando De Giorgi, reduce da un fantastico triennio post-Tokyo in cui sono arrivati un titolo mondiale e due finali europee (oro nel 2021, argento nel 2023), si presenta alle Olimpiadi con l’obiettivo di arrivare fino in fondo e infrangere possibilmente il tabù dell’oro a cinque cerchi.

“Sono contento del lavoro fatto in questo ultimo periodo; ovvio che qui stiamo curando soprattutto i dettagli, ad esempio sul campo di gara abbiamo avuto a disposizione una sola ora e come potete immaginare è un po’ poco. Ci è servito principalmente per prendere le misure all’interno dell’impianto. Sicuramente quando andiamo nella palestra che abbiamo a nostra disposizione abbiamo più tempo per fare allenamenti come di solito facciamo. Arrivati a questo punto ciò che doveva essere fatto è stato fatto, ora si tratta di arrivare nel miglior modo possibile alla gara di domani“, le sensazioni del CT azzurro.

“I ragazzi stanno vivendo con gioia questa esperienza, sembra che si trovino a Gardaland. Ho voluto che vivessero una simile esperienza perché si tratta di qualcosa di assolutamente unico e quello che si vive lì non ha eguali. Certo il rischio di qualche distrazione c’è, ma è per questo che siamo arrivati un po’ in anticipo; per favorire il loro ambientamento, ma anche per capire i tempi, le distanze, insomma per prendere le misure. Io però dei miei ragazzi non posso certo lamentarmi, sono molto concentrati sull’obiettivo“, dichiara De Giorgi al sito federale.

Sul debutto infuocato di domani: “Iniziare il torneo olimpico contro il Brasile è sicuramente uno grosso stimolo, ma credo lo sarà anche per loro. Ci conosciamo bene, sono partite che non hanno bisogno di grosse presentazioni, sarà una sfida affascinante e siamo felici di poterla giocare. La formula ci mette di fronte a un torneo non lungo, disputeremo le tre partite del girone e poi affronteremo subito le gare da dentro o fuori, quindi prima riusciremo a entrare nel vivo meglio sarà. Non ci sarà molto tempo per carburare“.