Virginia Troiani, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Virginia Troiani ha ottenuto la sua prima chiamata olimpica e dovrà cercare di farsi trovare pronta, probabilmente in batteria, nella 4×400 donne. Negli ultimi due anni è stata continua su livelli non stratosferici nella gara individuale ma in staffetta sa il fatto suo e può essere molto utile alla causa: l’obiettivo è centrare la finale.

Nome: Virginia

Cognome: Troiani

Luogo e data di nascita: Milano, 22/2/1996

Sport e disciplina: : atletica, 4×400 donne

Quando gareggia: 9/10 agosto (4×400 donne)